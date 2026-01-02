کاهش ترافیک اینترنت:اختلال درVPNها یاعوامل دیگر؟
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ کاهش ترافیک اخیر بیشتر در بخش دسترسی به سرویسهای بینالملل و پلتفرمهای فیلترشده مشاهده شده و ترافیک داخلی به نسبت پایدار باقی مانده است. این الگو با اختلال یا مسدودسازی فیلترشکنها کاملاً همخوانی دارد.
بخش بزرگی از ترافیک کاربران ایرانی از طریق VPNها و تونلهای رمزگذاریشده منتقل میشود. وقتی دسترسی به این سرویسها محدود شود یا عملکرد آنها ناپایدار گردد، مصرف اینترنت بینالملل کاهش پیدا میکند و نمودارهای ترافیک افت قابل توجهی را نشان میدهند.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که فقط اختلال VPN دلیل کاهش ترافیک نیست و عوامل دیگری مانند اختلال در مسیرهای بینالملل، مدیریت پهنای باند توسط سرویس دهندگان اینترنت و تغییر رفتار کاربران نیز نقش دارند.
همچنین، قطع سراسری اینترنت یا blackout رخ نداده و وضعیت عمومی اتصال همچنان فعال است.