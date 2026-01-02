صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاهش ترافیک اینترنت:اختلال درVPNها یاعوامل دیگر؟

اینترنت ایران در ساعات اخیر به‌طور کلی فعال و پایدار بوده اما ترافیک بین‌الملل تا حدودی کاهش داشته است که تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد اختلال فیلترشکن‌ها یکی از عوامل اصلی این کاهش ترافیک محسوب می‌شود
کد خبر: ۱۳۴۹۴۱۵
| |
1036 بازدید
کاهش ترافیک اینترنت:اختلال درVPNها یاعوامل دیگر؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ کاهش ترافیک اخیر بیشتر در بخش دسترسی به سرویس‌های بین‌الملل و پلتفرم‌های فیلترشده مشاهده شده و ترافیک داخلی به نسبت پایدار باقی مانده است. این الگو با اختلال یا مسدودسازی فیلترشکن‌ها کاملاً همخوانی دارد.

بخش بزرگی از ترافیک کاربران ایرانی از طریق VPNها و تونل‌های رمزگذاری‌شده منتقل می‌شود. وقتی دسترسی به این سرویس‌ها محدود شود یا عملکرد آن‌ها ناپایدار گردد، مصرف اینترنت بین‌الملل کاهش پیدا می‌کند و نمودارهای ترافیک افت قابل توجهی را نشان می‌دهند.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که فقط اختلال VPN دلیل کاهش ترافیک نیست و عوامل دیگری مانند اختلال در مسیرهای بین‌الملل، مدیریت پهنای باند توسط سرویس دهندگان اینترنت و تغییر رفتار کاربران نیز نقش دارند.

همچنین، قطع سراسری اینترنت یا blackout رخ نداده و وضعیت عمومی اتصال همچنان فعال است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترافیک اینترنت اینترنت سرعت اینترنت پلتفرم ها مصرف اینترنت قطع اینترنت خبر فوری
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادامه قطع اینترنت ضرورتی ندارد
ایران چطور موفق به قطع اینترنت سراسری شد؟ / آیا سوییچ قاتل اینترنت فقط مخصوص ایران است؟
اختلال شبکه اینترنت سراسری در سرزمین‌های اشغالی
بررسی آخرین وضعیت ترافیک اینترنت داخل کشور
مصرف اینترنت در کشور یک‌ونیم برابر افزایش یافت
فیس‌بوک و اینستاگرام در افغانستان خاموش شدند
ژاپن رکورد سرعت اینترنت را شکست
قطع اینترنت در زمان کنکور؛ راه‌حلی که کمک‌کننده نیست
قطع گسترده اینترنت در کانادا
واقعا کلید قطع اینترنت در کیف رئیس‌جمهور آمریکاست؟
رکوردزنی سرعت اینترنت در ژاپن با یک پتابیت بر ثانیه
اگر مشکل سرعت اینترنت دارید
اینترنت در سودان قطع شد
واکنش وزیر ارتباطات به کاهش سرعت اینترنت
محسن رضایی: اقتصاد هم مانند سیاست باید «تابع ولایت فقیه» باشد/باهنر: حمایت رهبری از افزایش قیمت بنزین نشان داد «مملکت بی‌صاحب نیست» /شهربانو امانی: انتظار داشتیم تفاوت رئیس‌جمهور «حقوق‌دان» اینجا معلوم شود/اکبر ترکان: دادن درآمد گرانی بنزین به ۶۰ میلیون یعنی کشک!
کدام اپراتور بهترین بسته‌های اینترنت کشور را ارائه می‌دهد؟
صعود ۹ رتبه‌ای سرعت اینترنت موبایل در ایران
وضعیت اسفناک اینترنت در ایران / قعر جدول اینترنت موبایل / فاصله اساسی با استاندارد جهانی
علی مطهری: وقت آن رسیده است که اینترنت وصل شود
چطور مصرف اینترنت‌ را کنترل کنیم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f2l
tabnak.ir/005f2l