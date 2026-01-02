کاهش ترافیک اینترنت:اختلال درVPNها یاعوامل دیگر؟

اینترنت ایران در ساعات اخیر به‌طور کلی فعال و پایدار بوده اما ترافیک بین‌الملل تا حدودی کاهش داشته است که تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد اختلال فیلترشکن‌ها یکی از عوامل اصلی این کاهش ترافیک محسوب می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ کاهش ترافیک اخیر بیشتر در بخش دسترسی به سرویس‌های بین‌الملل و پلتفرم‌های فیلترشده مشاهده شده و ترافیک داخلی به نسبت پایدار باقی مانده است. این الگو با اختلال یا مسدودسازی فیلترشکن‌ها کاملاً همخوانی دارد.

بخش بزرگی از ترافیک کاربران ایرانی از طریق VPNها و تونل‌های رمزگذاری‌شده منتقل می‌شود. وقتی دسترسی به این سرویس‌ها محدود شود یا عملکرد آن‌ها ناپایدار گردد، مصرف اینترنت بین‌الملل کاهش پیدا می‌کند و نمودارهای ترافیک افت قابل توجهی را نشان می‌دهند.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که فقط اختلال VPN دلیل کاهش ترافیک نیست و عوامل دیگری مانند اختلال در مسیرهای بین‌الملل، مدیریت پهنای باند توسط سرویس دهندگان اینترنت و تغییر رفتار کاربران نیز نقش دارند.

همچنین، قطع سراسری اینترنت یا blackout رخ نداده و وضعیت عمومی اتصال همچنان فعال است.