نشان اهدای عضو روی گواهینامه به چه معناست؟

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با اعلام جزییات درج نشان اهدای عضو بر گواهی نامه های رانندگی، در عین حال تاکید کرد که فرایند اهدای عضو تنها با رضایت خانواده فرد مرگ مغزی انجام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر کتایون نجفی‌زاده درباره درج نشان اهدای عضو در گواهی‌نامه‌های رانندگی اظهار کرد: بررسی‌های جدید انجمن اهدای عضو ایرانیان بیانگر این است که بخش قابل‌توجهی از مردم نسبت به ضرورت اهدای عضو آگاه هستند و ضرورت دریافت کارت اهدای عضو را درک کرده‌اند اما سازوکار دریافت کارت اهدای عضو را نمی‌دانند یا زمان کافی برای این کار را ندارند.

وی با بیان اینکه تلاش کرده‌ایم مسیر دریافت کارت اهدای عضو را تا حد امکان ساده کنیم، توضیح داد:دریافت کارت اهدای عضو یا درج نشان اهدای عضو بر روی گواهینامه‌های رانندگی به معنای اهدای عضو افراد پس از مرگ مغزی نیست؛ چرا که خانواده افراد مرگ مغزی می‌بایست برای اهدای عضو رضایت دهند. بنابراین، درج نشان اهدای عضو بر روی گواهینامه‌های رانندگی نباید سبب نگرانی افراد شود و اینطور تصور نکنند که درج چنین نشانی سبب رسیدگی کمتر به او در مراکز درمانی در صورت بروز حادثه می‌شود.

عضو هیات‌مدیره «انجمن بین‌المللی اهدای عضو» درباره روش‌های دریافت کات اهدای عضو در ایران گفت: بدون نیاز به اینترنت و حتی با گوشی‌های غیرهوشمند، کارت اهدای عضو صادر می‌شود؛ هم‌وطنان با ارسال کد ملی خود به شماره ۳۴۳۲ و پاسخ به چند پرسش می‌توانند نسبت صدور کارت اهدای عضو خود اقدام کنند. همچنین این امکان را فراهم کرده‌ایم که افراد ویدیویی از خود ضبط کنند و آخرین حرف خود را با خانواده‌های خود مطرح کنند. اگر خدایی ناکرده یک فرد دچار مرگ مغزی شد آن ویدیو را به خانواده نشان ‌می‌دهیم که با خواسته عزیزش آشنا شود.

نجفی‌زاده درباره درج نشان اهدای عضو بر گواهی‌نامه‌های رانندگی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته، سال‌ها است که نشان اهدای عضو را روی گواهینامه‌های رانندگی ثبت می‌کنند. انجمن اهدای عضو ایرانیان، موضوع ثبت نشان اهدای عضو بر روی گواهی‌نامه‌های رانندگی را برای ۱۱ سال پیگیری کرد؛ بنابراین، درج نشان اهدای عضو روی گواهینامه رانندگی، نتیجه سال‌ها پیگیری است.

او ادامه داد: آمار بالای صدور گواهی‌نامه در کشور سبب می‌شود افراد با این پرسش «آیا در صورت وقوع مرگ مغزی برای اهدای اعضای بدن‌ خود تمایل دارند؟» مواجه شوند. حوادث ترافیکی، شایع‌ترین علت مرگ مغزی در ایران و بسیاری از کشورها محسوب می‌شود و درج این نشان می‌تواند به تیم درمانی و خانواده‌ها در شرایط بحرانی کمک کند تا سریع‌تر از خواست فرد مطلع شوند و زمان طلایی پیوند از دست نرود.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان توضیح داد: پس از مرگ مغزی، سلول‌های مغزی متلاشی شده و سموم وارد جریان خون می‌شود؛ بنابراین، کیفیت اعضای قابل پیوند با گذر زمان و در هر لحظه کاهش می‌یابد. همچنین نگهداری از یک فرد مرگ مغزی بسیار سخت است؛ به طور متوسط، یک فرد مرگ مغزی می‌توان حدود تا دو هفته نگه داشت. بازهم تاکید می‌کنم که نگهداری از چنین افراد بسیار سخت است؛ چرا که فرمانده بدن از بین رفته است. مراقبت از یک فرد مغزی از سایر بیماران ICU بسیار سخت‌تر است و خانواده‌ها فرصت چندانی برای تصمیم‌گیری ندارند. اگر فرد پیش از این تمایل خود را اعلام کرده باشد، فرآیند تصمیم‌گیری بسیار ساده‌تر می‌شود.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان با اشاره به همکاری پلیس راهور در اجرای این طرح گفت: با دستور سردار حسینی، رئیس پلیس راهور، این امکان در مدت زمان کوتاهی فراهم شد و در کمتر از دو هفته، درج نشان اهدای عضو روی گواهی‌نامه‌های جدید عملیاتی شد. اکنون در مراکز ثبت‌نام گواهی‌نامه جدید و مراکز پلیس ۱۰+ این پرسش مطرح می‌شود که آیا فرد تمایل دارند نشان اهدای عضو روی گواهی‌نامه‌اش درج شود یا خیر. در حال حاضر، این امکان فقط برای افرادی فراهم است که گواهی‌نامه جدید دریافت می‌کنند یا برای تمدید آن اقدام کرده‌اند، اما سایر افراد همچنان می‌توانند از طریق پیامک ۳۴۳۲ یا مراجعه به سایت اهدای عضو ایرانیان نسبت به دریافت کارت اقدام کنند.

وی ادامه داد: امیدوارم، امکان ثبت نشان اهدای عضو برای دارندگان گواهینامه‌های رانندگی یعنی کسانی که گواهی‌نامه دارند، فراهم شود. گواهی‌نامه رانندگی در بسیار از کشورها به صورت الکترونیک است و افراد در هر زمانی می‌توانند تمایل خود به اهدای عضو را ثبت یا حذف کنند. به نظر می‌رسد که چنین امکانی نیز در ایران در آینده فراهم شود.

او درباره آثار مثبت ثبت نشان اهدای عضو بر گواهینامه‌های رانندگی توضیح داد: پیش از این، آمار معمول درخواست کارت اهدای عضو در شرایط عادی حدود ۳۰۰ مورد در روز بود، اما پس از آغاز درج نشان اهدای عضو روی گواهی‌نامه‌ها و حتی پیش از شروع کمپین‌های اطلاع‌رسانی، تعداد ثبت‌نام‌ها به حدود ۳۰۰هزار مورد در مدت دو ماه رسید. این موضوع نشان می‌دهد مردم برای دریافت کارت اهدای عضو تمایل دارند اما نسبت به روش‌های دریافت آن آگاه نیستند.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: فقط حدود یک درصد از افرادی که فوت می‌کنند، دچار مرگ مغزی می‌شوند؛ فرصتی که می‌تواند باعث باقیات‌الصالحات برای فرد و خانواده‌اش‌ شود.