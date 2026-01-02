رکوردشکنی طلا در آغاز سال ۲۰۲۶
بازار فلزات گرانبها سال ۲۰۲۶ را با تداوم روندی صعودی و کمسابقه آغاز کرده است. طلا که در سال ۲۰۲۵ رشد تاریخی حدود ۶۴ درصدی را تجربه کرد، در روزهای ابتدایی سال جدید نیز همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد.
به گزارش تابناک؛ بهای هر اونس طلای اسپات با رشد ۱.۳ درصدی به محدوده ۴۳۷۲ دلار رسیده؛ سطحی که نشاندهنده اعتماد بالای سرمایهگذاران به این دارایی امن است.
تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در نقاط مختلف جهان، در کنار انتظار بازارها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، از مهمترین عوامل تقویت قیمت طلا محسوب میشوند.
در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی و سیاسی افزایش یافته، طلا بار دیگر نقش پناهگاه امن سرمایه را پررنگتر از همیشه ایفا میکند.
در کنار طلا، سایر فلزات گرانبها نیز از این فضای مثبت بینصیب نماندهاند. نقره با رشد قابل توجه قیمت همراه شده و پلاتین نیز افزایش چشمگیری را ثبت کرده است
اگر شرایط فعلی ادامه یابد، سال ۲۰۲۶ نیز میتواند به یکی از سالهای طلایی برای سرمایهگذاران بازار فلزات گرانبها تبدیل شود.