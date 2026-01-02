انتقاد روسیه از فشار حداکثری آمریکا

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه روسیه با انتقاد از رویکردهای تنش‌زا و سیاست «فشار حداکثری» آمریکا و غرب، تأکید کرد حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران کاملاً دست‌یافتنی است و تنها راه منطقی برای دستیابی به توافق پایدار، بازگشت همه طرف‌ها به مسیر دیپلماسی و نشان‌دادن اراده سیاسی واقعی است.

«حل‌وفصل وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران کاملاً قابل دستیابی است و طرف‌های درگیر فقط باید اراده سیاسی نشان دهند.» این را «اولگ پوستنیکوف» مدیر دپارتمان عدم اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه گفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این مقام وزارت خارجه روسیه روز جمعه به خبرگزاری ریانووستی گفته است: «ما معتقدیم که اگر همه طرف‌های درگیر اراده سیاسی کافی داشته باشند، حل مسئله برنامه هسته‌ای ایران هدفی کاملاً دست‌یافتنی است. هرگونه پیشرفت در این زمینه نیز مورد استقبال خواهد بود.»

پوستنیکوف تأکید کرد که مسکو به تعهد ایران نسبت به تعهداتش در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و توافق جامع پادمان‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احترام می‌گذارد.

او افزود: «ما منتظر ادامه تعامل سازنده بین تهران و آژانس هستیم تا فعالیت‌های راستی‌آزمایی که به دلیل اقدامات غیرقانونی غرب تضعیف شده، به تدریج از سر گرفته شود. غربی‌ها در ظاهر مدعی طرفداری از دیپلماسی هستند، اما در عمل با مانع‌تراشی عمدی در مذاکرات، زمینه را برای شکست حل‌وفصل موضوع فراهم می‌کنند.»



تشدید اوضاع پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اشتباه است

پوستنیکوف در بخش دیگری از این مصاحبه و با بیان اینکه «تشدید وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اشتباه است و به بن‌بست منجر می‌شود»، اظهار کرد: «سال گذشته تلاش‌های قابل توجهی برای رسیدن به توافق‌های پایدار انجام شد تا هرگونه سوءتفاهم و تردید درباره مسئله صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای ایران برطرف و منافع مشروع تهران نیز در نظر گرفته شود. روسیه هم هرطور که توانست به این فرآیند کمک کرد. متأسفانه غرب سیاست تشدید تنش را در پیش گرفت که ذاتاً اشتباه، ناپایدار و منجر به بن‌بست است.»

به گفته او، روسیه قاطعانه باور دارد که هیچ جایگزین منطقی برای مسیر سیاسی و دیپلماتیک در حل مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد.

پوستنیکوف گفت: «ما به طور منظم سیگنال‌هایی از تهران دریافت می‌کنیم که نشان‌دهنده آمادگی برای گفت‌وگو در شرایط برابر و بر اساس حقوق بین‌الملل، به ویژه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. این پیمان نه تنها تعهدات عدم اشاعه را شامل می‌شود، بلکه مقررات روشنی درباره حق کشورهای غیرهسته‌ای، از جمله ایران برای توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دارد. این حق بخشی جدایی‌ناپذیر از ان‌پی‌تی است و نمی‌توان آن را بازنگری یا محدود کرد؛ هرچقدر هم برخی کشورهای بانفوذ سعی کنند خلاف آن را ثابت کنند.»

مدیر دپارتمان عدم اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد «کسانی که بیشترین تلاش را در این زمینه می‌کنند، همان‌هایی هستند که به دلایل اصولی به پیمان ان‌پی‌تی نپیوسته‌اند» و همین کشورها به تأسیسات انرژی هسته‌ای ایران که تحت نظارت و پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، حمله کرده‌اند.

حل موضوع هسته‌ای ایران با اراده سیاسی قابل دستیابی است

مقام وزارت خارجه روسیه در بخش پایانی این مصاحبه تاکید کرد که اجرای بدون مشکل یک توافق احتمالی آینده درباره برنامه هسته‌ای ایران، با توجه به تجربه برجام، وظیفه‌ای پیچیده است اما مسکو اطمینان دارد که با اراده سیاسی کافی همه طرف‌ها، حل مسئله برنامه هسته‌ای ایران کاملاً قابل دستیابی است.

پوستنیکوف گفت: «پیشرفت در این جهت قابل استقبال است. اما تجربه برجام نشان داد که نه تنها رسیدن به توافق مهم است، بلکه اجرای بدون اختلال آن با در نظر گرفتن تعادل دقیق منافع نیز حیاتی است. این وظیفه به همان اندازه چالش‌برانگیز است.»

دیپلمات روس گفت که مطمئن است که درس‌های گذشته جدی گرفته خواهند شد.

مدیر دپارتمان عدم اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه در پایان گفت: «مهم‌ترین موضوع این است که مخالفان و دشمنان ایران بالاخره به نقطه‌ای برسند که واقعاً درباره جنبه‌های مورد نگرانی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مذاکره کنند؛ آن‌هم بدون قیم‌مآبی و دیکته کردن با همان رویکرد سیاست شکست‌خورده و بدنام "فشار حداکثری" و بدون تلاش برای تحمیل مطالبات تبعیض‌آمیز به تهران.»

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه و در یادداشتی در روزنامه گاردین، با تأکید بر اینکه ایران شکست‌ناپذیر است، گفت که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا باید تقابل با ایران را کنار بگذارد و از پنجره فرصت‌ها برای برقراری صلح و دیپلماسی استفاده کند.