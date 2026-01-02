مردم برای تماشای مسابقات فوتبال معمولا آنجا جمع می‌شدند و طبقه پایین فقط یک بار بزرگ داشت که فکر می‌کنم دیشب مردم آنجا جمع شده بودند و می‌نوشیدند و می‌رقصیدند.

آتش‌سوزی مرگبار در میخانه‌ای در یک مجموعه توریستی و پیست اسکی در سوئیس، ۴۰ کشته و حدود ۱۱۵ مجروح بر جای گذاشت که حال بسیاری از آنها «وخیم» گزارش شده است. به گفته مقام‌های محلی، قربانیان از ملیت‌های مختلف هستند. گزارش شده که به دلیل شدت سوختگی، برخی اجساد قابل شناسایی نیستند. مقام‌های قضایی سوئیس احتمال «حمله تروریستی» را رد کردند.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ آتش‌سوزی ساعت یک و نیم بامداد پنجشنبه اول ژانویه / ۱۱ دی به وقت محلی،‌ همزمان با جشن سال نو میلادی و زمانی که میخانه کنستلاسیون در مجموعه توریستی کرانس-مونتانا سوئیس مملو از جمعیت بود،‌ اتفاق افتاده است. 40 کشته و 115 مجروح تا این لحظه گزارش شده است.

به گزارش رویترز به نقل از بیانیه وزارت خارجه ایتالیا،‌ به دلیل شدت سوختگی اغلب اجساد قابل شناسایی نیستند.

گزارش شده که بیشتر مجروحان جراحات شدیدی با درصد بالای سوختگی دارند.

قربانیان از ملیت های مختلف بوده اند

در همین حال وزارت خارجه ایتالیا خبر داد که ۱۶ شهروند ایتالیایی همچنان مفقود هستند و بین ۱۲ تا ۱۵ نفر دیگر در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. سه نفر از مجروحان با سوختگی شدید (۳۰ تا ۴۰ درصد سطح بدن) برای درمان تخصصی به بیمارستان «نیگواردا» در میلان منتقل شده‌اند.

وزارت خارجه فرانسه نیز از مفقود شدن ۸ شهروند خود خبر داده و احتمال داده است که اتباع فرانسوی در میان قربانیان باشند. رسانه‌های فرانسه گزارش داده‌اند که دست‌کم دو نفر از مجروحان فرانسوی هستند.

مقام‌های محلی هنوز شمار دقیق قربانیان و ملیت آنها را مشخص نکرده‌اند. به گفته مسئولان، هنگام وقوع آتش‌سوزی مشخص نبود چند نفر در بار حضور داشتند. استِفان گانزر، عضو شورای ایالتی، این مکان را «محل تجمع جوانان در جشن شب سال نو» توصیف کرده است.

تحقیقات درباره آتش‌سوزی مرگبار؛ فرضیه‌ها و ابهامات

روز پنجشنبه بئاتریس پیلود، دادستان کل این شهر سوئیس، به خبرنگاران گفت که تحقیقات برای «شناسایی شرایطی که این وضعیت فاجعه‌بار را رقم زد» در جریان است. او در نشست خبری درباره شایعات مربوط به استفاده از لیوان‌های شامپاین که روی آنها شعله آتش ایجاد شده بود و باریک بودن راه‌پله‌ها گفت: «در حال حاضر هیچ‌چیز قابل تأیید نیست.»

بئاتریس پیلود تایید کرد راه‌پله‌ها باریک به نظر می‌رسند، اما بررسی‌ها مشخص خواهد کرد آیا مطابق استاندارد بوده‌اند یا خیر.

او افزود چندین فرضیه درباره علت آتش‌سوزی مطرح شده است و نظریه غالب، «آتش‌سوزی گسترده» است که خسارت زیادی ایجاد کرده، نه انفجار. به گفته او، با چندین شاهد مصاحبه شده است و تلفن‌های همراه برای تحلیل داده‌ها ضبط شده‌اند.



حمله تروریستی نبوده است

وی تأکید کرد: «بحث حمله مطرح نیست.» او همچنین گفت کار برای شناسایی قربانیان و بازگرداندن اجساد به خانواده‌ها ادامه دارد، اما این روند نیازمند «بسته شدن کامل منطقه» است.

برخی از شاهدان می‌گویند که یک صدای انفجار شنیدند. تصاویری از شیشه‌های شکسته ساختمان منتشر شده است.

علت آتش‌سوزی مشخص نشده است اما بئاتریس پیلو، دادستان کل کانتون واله سوئیس احتمال «حمله تروریستی» را رد کرده است.

حدود ۱۰ هلیکوپتر،‌۴۰ آمبولانس و ۱۵۰ نیروی امداد و اورژانس به این محل اعزام شدند و پلیس بلافاصله منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد.

گزارش‌ها حاکی از پر شدن بیمارستان محلی است و گزارش شده که مجروحان برای درمان سوختگی به بیمارستان‌های دیگر اعزام شدند.

سیلویا کاستلو،‌ خبرنگار بی‌بی‌سی که در محل این فاجعه است،‌ می‌گوید که این میخانه حدود ۴۰ سال قدمت دارد.

او می‌گوید: میخانه‌ای که در آن آتش‌سوزی رخ داده خیلی لوکس نبود و بیشتر مورد علاقه جوانان بوده است. طبقه بالای این میخانه تلویزیون دارد و مردم برای تماشای مسابقات فوتبال معمولا آنجا جمع می‌شدند و طبقه پایین فقط یک بار بزرگ داشت که فکر می‌کنم دیشب مردم آنجا جمع شده بودند و می‌نوشیدند و می‌رقصیدند.»