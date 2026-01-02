صفحه خبر لوگوبالا تابناک
هند ریاست بریکس را بر عهده گرفت

هند روز پنج‌شنبه ریاست دوره‌ای یک‌ساله گروه بریکس برای سال ۲۰۲۶ را بر عهده گرفت و بر تعهد خود به دفاع از منافع جهان جنوب تاکید کرد.
هند ریاست بریکس را بر عهده گرفت

مراسم این انتقال در نشست  بریکس که ۱۲ دسامبر در برازیلیا برگزار شد، انجام گرفت. با این حال، هند به‌طور رسمی از اول ژانویه ریاست بریکس را بر عهده گرفته و قرار است امسال میزبان هجدهمین نشست سران این بلوک باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هند پیش‌تر اولویت‌های خود را اعلام کرده و همانند دوران ریاستش بر گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۳، تصمیم گرفته است از منافع جهان جنوب حمایت کند. «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند، رویکرد «مردم در اولویت» را پیشنهاد کرده است که بر چهار اصل کلیدی استوار است: پایداری، نوآوری، همکاری و گذار سبز.

به گفته کارشناسان هندی، دهلی‌نو در دوره‌ای دشوار از روابط بین‌الملل ریاست بریکس را بر عهده گرفته است.

«بالاجی راداکریشنان» کارشناس سیاست خارجی هند به ریانووستی گفت: «دهلی‌نو باید از منافع جهان جنوب دفاع کند و در عین حال با دقت از اقداماتی که می‌تواند با منافع بازیگران بین‌المللی در تضاد باشد، پرهیز کند. انتظار می‌رود هند در دوره ریاست خود، به‌جای طرح مسائل مناقشه‌برانگیز، توسعه و همکاری را در اولویت قرار دهد.»

هند ریاست بریکس ریاست دوره ای نارندرا مودی
