صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روشنک گرامی متنبه شد!

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: بعد از برنامه علی ضیا از مادرم عذرخواهی کردم!
کد خبر: ۱۳۴۹۳۹۵
| |
6188 بازدید
روشنک گرامی متنبه شد!

به گزارش تابناک، روشنک گرامی، بازیگر سینما و تلویزیون، در گفتگوی جدید خود به شفاف‌سازی بخش‌هایی از صحبت‌هایش در برنامه علی ضیا پرداخت که چند ماه قبل باعث واکنش‌های گسترده مخاطبان شده بود.

او گفت: «آن حرف‌ها که درباره مادرم زدم، جنبه طنز داشت و من کلی از مادرم عذرخواهی کردم. یاد گرفتم دیگر درباره چیزهایی که به آنها تعصب دارم، مثل مادرم، در رسانه صحبت نکنم.».

این بازیگر تأکید کرد که هدفش در گذشته، نه انتقاد از مادر، بلکه ایجاد کمی طنز و سبک کردن فضای تلخ دوران بیماری بوده و از واکنش‌های منفی کامنت‌ها درس بزرگی گرفته است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روشنک گرامی بازیگر بیماری بیماری سرطان
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استایل خاص روشنک گرامی با لباس راهبه‌ها
گاف روشنک گرامی درباره رابطه خصوصی علی ضیا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f2R
tabnak.ir/005f2R