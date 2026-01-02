روشنک گرامی متنبه شد!
بازیگر سینما و تلویزیون گفت: بعد از برنامه علی ضیا از مادرم عذرخواهی کردم!
به گزارش تابناک، روشنک گرامی، بازیگر سینما و تلویزیون، در گفتگوی جدید خود به شفافسازی بخشهایی از صحبتهایش در برنامه علی ضیا پرداخت که چند ماه قبل باعث واکنشهای گسترده مخاطبان شده بود.
او گفت: «آن حرفها که درباره مادرم زدم، جنبه طنز داشت و من کلی از مادرم عذرخواهی کردم. یاد گرفتم دیگر درباره چیزهایی که به آنها تعصب دارم، مثل مادرم، در رسانه صحبت نکنم.».
این بازیگر تأکید کرد که هدفش در گذشته، نه انتقاد از مادر، بلکه ایجاد کمی طنز و سبک کردن فضای تلخ دوران بیماری بوده و از واکنشهای منفی کامنتها درس بزرگی گرفته است.
