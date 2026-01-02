۱۲/دی/۱۴۰۴
Friday 02 January 2026
۱۵:۴۶
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
2440
2440
بازدید
پ
عکس: نمای هوایی از ارتفاعات یکدست سپید مهاباد
تصویر هوایی از مهاباد واقع در آذربایجان غربی و ارتفاعات سپیدپوش اطراف شهر را مشاهده میکنید.
کد خبر:
۱۳۴۹۳۹۰
تاریخ انتشار:
۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۰
02 January 2026
کد خبر:
۱۳۴۹۳۹۰
|
۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۰
02 January 2026
|
2440
بازدید
2440
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
آذربایجان غربی
مهاباد
برف
بارش برف
کوهستان برفی
نمای هوایی
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژههای نیمهتمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژههای عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مجموع بارش برف و باران در کشور تا روز یکشنبه + نقشه
عکس: تبریز در برف
عکس: رخت عروس بر تن دماوند باشکوه
اتوبان تبریز - زنجان بسته شد
حجم برف قابل توجه در آقدره شهرستان تکاب
زمان ورود سامانه بارشی جدید به کشور
دستور درباره ۵ مرزنشین مفقودی در برف و کولاک اشنویه
عکس: برف و کولاک در کردستان
عکس: بارش برف زمستانی سوادکوه - مازندران
تصاویر بارش 1.5 متری برف در آذرایجان
عکس: حجم و ارتفاع شگفتانگیز برف در شهر افوس اصفهان
برقراری تماس با ۵ مرزنشین گرفتار در برف اشنویه
عکس: قابی از قله دماوند و برج میلاد در نمای امروز تهران
تصاویر هوایی از کوهستانهای پر برف ایران
عکس: نمایی زیبا از فراز ارومیه برفی
شهر زیبای مهاباد از نمای بالا
عکس: تصویری ناب از دماوند و جاده هراز در صبح امروز
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# نرخ سوم بنزین
# قیمت دلار
# قیمت سکه
# ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
بله
خیر
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
خبر خوش برای حداقلبگیران
حاجعلیاکبری: تفکیک معترضان ضروری است
سردار رادان:سناریوهای دشمن را نقش بر آب میکنیم
آزادی ۵۲ زندانی بهمناسبت ولادت حضرت علی(ع)
خط و نشان شمخانی برای ترامپ!
رنجبران: حواسمان باشد آب در آسیاب ترامپ نریزیم
آخرین اخبار از قتل شهروند کواری در اغتشاشات
امروز، روز علوم انسانی اسلامی/ آیا ضرورتی برای چنین عنوانی وجود دارد؟
ضد انقلاب در کوار شکست خورد!
واردات بدون ارز مرکزی امکانپذیر شد
آخرین باری که ترامپ به مردم ایران کمک کرد!
واکنش سعید جلیلی به تهدید ترامپ: آمریکای فلج
عبدالله گنجی: ترامپ تهدید نیست، فرصت است!
اطلاعیه دانشگاه تهران درباره امتحانات دانشجویان
حاشیههای تلخ تشییع شهید در کوهدشت
وب گردی
بخشودگی جرایم بیمه
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون
افسر سی آی ای: تلاش میکنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق میکند
سپاه پاسداران پیام صادر کرد
شجاعت جوان ایذهای برای نجات شهروندان گرفتار در سیل
عصبانیت ترامپ در صحبت با نتانیاهو
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده میشود!
واریز یارانه ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
واکنش دفتر رهبرانقلاب به اظهارات سخیف ترامپ
ایران غنیسازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
آیتالله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته میشود
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران
راننده جوان زنده زنده در پژوپارس سوخت
باید به ایران همزمان با اعتراضات داخلی حمله کنیم!
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد
(۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار میخریم، ۳ هزار میفروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند
(۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده میشود!
(۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییسجمهور از مردم عذرخواهی کرد
(۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران
(۱۷۳ نظر)
دلار رکورد میزند، مسئولان حرف نمیزنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟
(۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین
(۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون
(۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم داراییها به جای مهریه های سنگین
(۱۳۷ نظر)
پزشکیان: میگویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!
(۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه میپذیرد!
(۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!
(۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی
(۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته میشود
(۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم
(۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f2M
tabnak.ir/005f2M
کپی شد