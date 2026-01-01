کشف پیکر نوجوان گمشده پس از پنج روز جستجو
پیکر نوجوان ۱۶ سالهای که پنج روز پیش در ارتفاعات تفرجگاه جنگلی فندقلوی شهرستان اهر مفقود شده بود، با تلاش مستمر تیمهای امدادی پیدا شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۸۷| |
3650 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، صابر جودی، سرپرست جمعیت هلالاحمر استان آذربایجان شرقی، با ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده این نوجوان، گفت: عملیات جستوجو بلافاصله پس از اعلام مفقودی آغاز شد و طی پنج روز گذشته با حضور گسترده نیروهای امدادی ادامه یافت.
وی افزود: در این عملیات ۱۰ تیم امدادی از شهرستانهای همجوار، تیم واکنش سریع، سگهای زندهیاب و تیمهای پهپادی هلالاحمر بهصورت هماهنگ مشارکت داشتند و منطقه بهطور مستمر پایش شد.
جودی گفت: پیکر این نوجوان برای طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی و پزشکی قانونی تحویل داده شد.
این نوجوان از روز یکشنبه در ارتفاعات قوشاداغ اهر مفقود شده بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟