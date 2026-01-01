کشف پیکر نوجوان گمشده پس از پنج روز جستجو

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، صابر جودی، سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی، با ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده این نوجوان، گفت: عملیات جست‌وجو بلافاصله پس از اعلام مفقودی آغاز شد و طی پنج روز گذشته با حضور گسترده نیروهای امدادی ادامه یافت.

وی افزود: در این عملیات ۱۰ تیم امدادی از شهرستان‌های همجوار، تیم واکنش سریع، سگ‌های زنده‌یاب و تیم‌های پهپادی هلال‌احمر به‌صورت هماهنگ مشارکت داشتند و منطقه به‌طور مستمر پایش شد.

جودی گفت: پیکر این نوجوان برای طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی و پزشکی قانونی تحویل داده شد.

این نوجوان از روز یکشنبه در ارتفاعات قوشاداغ اهر مفقود شده بود.