نصب بنرهای سیاسی در سطح شهر تهران + عکس

در پی اظهارات اخیر ترامپ و نتانیاهو درباره ایران، کمپین «تکرار خواهد شد» با بازنمایی بخش‌هایی از خسارات جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی رونمایی شد.
نصب بنرهای سیاسی در سطح شهر تهران + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در پی اظهارات اخیر ترامپ و نتانیاهو درباره ایران، کمپین «تکرار خواهد شد» با بازنمایی بخش‌هایی از خسارات جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی رونمایی شد.

ادامه این پویش روز شنبه ۱۳ دی از ساعت ۱۸ در میدان امام خمینی(ره) تهران با اجرای نمایش میدانی «فتح خیبر» و رونمایی از نماد فاتح خیبر برگزار می‌شود.

