اجتماعی
»
اجتماعی
عکس | تصویر روز ناسا: زیبایی تاجِ شفق قطبی
ناسا در تصویر روز خود، تصویری زیبا از شفق قطبی با نام «تاجِ شفق قطبی» منتشر کرده است.
