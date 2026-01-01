صفحه خبر لوگوبالا تابناک
جزئیات تازه از پرونده پژمان جمشیدی

کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی درباره‌ی آخرین تغییرات پرونده‌ی موکل خود، از پایان تحقیقات خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۷۰
| |
5524 بازدید
جزئیات تازه از پرونده پژمان جمشیدی

به گزارش تابناک، کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی در مصاحبه با انصاف نیوز درباره‌ی آخرین تغییرات پرونده‌ی موکل خود، از پایان تحقیقات خبر داد و گفت: ««تحقیقات عملا به اتمام رسیده است و منتظر تعیین وقت جلسه‌ی رسیدگی هستیم و اقدام خاص دیگری انجام نشده است.

برجاس گفت: البته حتی هر رایی که در دادگاه کیفری صادر شود هم نهایی نخواهد بود و در نهایت رای قطعی بعد از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مشخص می‌شود.

او با تاکید بر این نکته که «پژمان جمشیدی ممنوع‌الکار نیست»، گفت: «او درحال‌حاضر مشغول به کار است و هیچ مرجعی رسمی و غیررسمی درباره‌ی فعالیت موکلم منعی را ذکر نکرده است؛ چون صرفا اتهامی مطرح شده است و تا زمانی که اثبات نشود، هیچ منعی در حقوق اجتماعی فرد ایجاد نخواهد شد.»

برجاس در ادامه درباره‌ی زمان دادرسی گفت: «زمان رسیدگی دادرسی در قوه قضاییه از ید اصحاب دعوا و وکلا خارج است اما به طور معمول با توجه به اتمام تحقیقات در این مرحله، باید در آینده‌ای نزدیک جلسه‌ی رسیدگی در دادگاه تشکیل شود. اینکه چه دفاعیاتی مطرح شود ممکن است منتیج به صدور رای یا دستورات جدیدی غیر رای شود.»

او در پایان گفت: «تاکید می‌کنم هر رای‌ در مرحله‌ای در دادگاه کیفری یک صادر شود، غیرقطعی و غیر قابل استناد است و بعد از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قطعیت پیدا خواهد کرد.»

