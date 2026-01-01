صفحه خبر لوگوبالا تابناک
برقراری تماس‌ با ۵ مرزنشین گرفتار در برف اشنویه

سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: در تماس‌های صورت گرفته با مرزنشینان، ۵ نفر در سلامت هستند و در صورت مساعد شدن شرایط جوی اعزام بالگرد و نیروهای امدادی در اسرع وقت انجام خواهد شد.
به گزارش تابناک، مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه با اشاره به وقوع حادثه برای ۵ مرزنشین محاصره شده در برف مرز ایران و عراق، گفت: با دستور مقام عالی استان هماهنگی لازم جهت  عملیات امداد و نجات از هر دو سوی مرز انجام شده است.

وی افزود: در تماس‌های صورت گرفته با مرزنشینان، ۵ نفر در  سلامت هستند  و در صورت مساعد شدن شرایط جوی اعزام بالگرد و نیروهای امدادی در اسرع وقت انجام خواهد شد.

مام عزیزی تصریح کرد: مسئولان کشور همجوار نیز در حال تدابیر لازم جهت انجام عملیات امداد و نجات از آن سوی مرز نیز هستند.

آذربایجان غربی اشنویه مرزنشینان برف کولاک مفقودی
