برقراری تماس‌ با ۵ مرزنشین گرفتار در برف اشنویه

به گزارش تابناک، مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه با اشاره به وقوع حادثه برای ۵ مرزنشین محاصره شده در برف مرز ایران و عراق، گفت: با دستور مقام عالی استان هماهنگی لازم جهت عملیات امداد و نجات از هر دو سوی مرز انجام شده است.

وی افزود: در تماس‌های صورت گرفته با مرزنشینان، ۵ نفر در سلامت هستند و در صورت مساعد شدن شرایط جوی اعزام بالگرد و نیروهای امدادی در اسرع وقت انجام خواهد شد.

مام عزیزی تصریح کرد: مسئولان کشور همجوار نیز در حال تدابیر لازم جهت انجام عملیات امداد و نجات از آن سوی مرز نیز هستند.