پزشکیان: موظفیم مشکل معیشت مردم را حل کنیم

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴، در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد، نام و راه شهید سلیمانی گفت: تعهد کرده‌ایم که راه این عزیزان را با تمام قدرت ادامه خواهیم داد؛ سردار سلیمانی از نظر اخلاق، صداقت، شجاعت، حق‌طلبی و دفاع از مظلوم الگویی بی‌بدیل بود. آنچه امروز ما را در کنار هم قرار داده، مسیری است که باید طی کنیم و آن مسیر جز راه این عزیزان نخواهد بود.

وی با اشاره به تطبیق راه شهید سلیمانی با وصیت امام علی (ع) عنوان کرد: سردار سلیمانی و همراهان او همانی بودند که امام علی (ع) وصیت کردند؛ آنها به هیچ وجه دنبال دنیا نبودند و درباره آنچه که از دنیا از دستش می‌رفت، ذره‌ای ناراحت نبود اما با این خصوصیت، که پیدا کرده بود همیشه حق می‌گفت و از حق دفاع می‌کرد و همیشه با ظالم دشمنی می‌کرد و همواره و در هر نقطه‌ای چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور یار و یاور مظلوم بود.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی طرفدار مظلوم بود، اظهار کرد: او در هر صحنه و حادثه‌ای که لازم بود حضور داشته باشد، حضور داشت و بی‌منت بی ادعا و بی‌نام و نشان کار می‌کرد؛ به همین خاطر بود که نه در داخل ایران بلکه در کل دنیا به الگویی تبدیل شد و در تمام کشورها حتی در داخل کشور آمریکا به خاطر شهادت این بزرگوار یادبودها و یادواره‌ها برگزار شد. شهید سلیمانی از نظر اخلاقی وابسته به هیچ جناح و دسته‌ای نبود و هیچ گروه و حزبی نمی‌توانست بگوید که او با ماست بلکه شهید سلیمانی در راه امامش و مطیع رهبرش بود و برای همین هیچ ادعایی در تمام صحنه‌ها حضور داشت و از ایران و از کشورهای اسلامی و مسلمانان دفاع می‌کرد.

پزشکیان با اشاره به تلاش برخی گروه‌های خارجی برای گمراه کردن جوامعی که ثابت کرده‌اند در برابر قدرت‌های قلدر و ستمگر سر خم نخواهند کرد، گفت: امام علی علیه السلام می‌فرمایند این قدرت‌ها و ظالمانی که خارج از ملت هستند، افراد مومن، عالم، توانمند و آگاه را از میان مردم می‌چینند؛ همان کاری که امروز اسرائیل و آمریکا با ظلم و ستم و به نام تمدن، دموکراسی و دفاع از آزادی در دنیا انجام می‌دهند؛ آنها تروریست‌های حکومتی هستند و جانیانی هستند که با قدرت دولت، انسان‌های توانمند کشور ما و تمام کشورهای اسلامی و آزادی‌خواهان را ترور می‌کنند و انسان‌های توانمند را از میان ما می‌چینند.

وی با تاکید بر اینکه ما با تمام قدرت راه شهید سلیمانی را ادامه می‌دهیم گفت: سردار سلیمانی الگوی وفاق و همدلی بود؛ برای سردار سلیمانی کُرد، بلوچ، عرب یا عجم تفاوتی نمی‌کرد؛ او مدافع مظلوم و مطیع رهبری بود و در این مسیر در تمام اوقات کشوری که به او نیاز داشت، آماده و حاضر بود؛ این ویژگی می‌تواند برای جوانان ما و کسانی که در این مملکت زندگی می‌کنند و برای کسانی که در منطقه زندگی می‌کنند به عنوان یک الگو برای همیشه زنده بماند همچنان که مانده‌ است. همه ایرانیان و آزادی‌خواهان و همه کسانی که مدافع حق و مظلوم هستند باید از شهید سلیمانی به عنوان الگوی بی بدیل استفاده کنیم و نگذاریم راه او بر زمین بماند.

رئیس جمهوری گفت: ما در دولت مسیری را می‌رویم که شهدای عزیز رفتند و ما تمام قدرت در برابر مستکبران و ظالمان ایستاده‌ایم و سر نخواهیم کرد؛ در دولت به هیچ وجه بر اساس جناح، دسته و گروه افراد را انتخاب نکردیم بلکه افراد را بر اساس کار کارشناسی و نظر جمعی انتخاب کردیم و آنچه که کارشناسان جمع کردند و آوردند را انتخاب کردیم. در جلسه‌ای به من گفتند که دوست خودت را به عنوان وزیر کشاورزی انتخاب کردی؛ این در حالی است که من هیچ وزیری را به عنوان دوست نیاوردم بلکه همه این عزیزان بر اساس کارشناسی آمدند. آقایان سقاب اصفهانی و همتی نیز بر اساس کار کارشناسی انتخاب شدند.

پزشکیان با بیان اینکه «امروز باید همه با هم دست به دست هم دهیم و برای رفع مشکلات مملکت کمک کنیم و پیگیر دفاع از حق مظلومان باشیم»، عنوان کرد: مصممیم همه‌ی رفتارهایی که در جامعه اعم از قاچاق رانت و رشوه وجود دارد، ریشه‌کن کنیم ولی برخورد با این‌ها کار ساده‌ای نیست؛ ما می‌خواهیم یارانه‌ها را از اول زنجیره به آخر زنجیره بدهیم، تصمیم گرفته‌ایم که پول‌ها و ارزهایی که در اول زنجیره می‌دادیم، به حساب تک تک مردم ایران واریز کنیم و معنای این کار آن است که کسانی که ارزها، دلارها و رانت‌ها و رشوه‌ها را می‌خوردند، قطعاً ناراحت خواهند شد و نخواهند گذاشت که ما این کار را بکنیم ولی ما این کار را خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه یارانه‌ها را قطع نخواهیم کرد بلکه یارانه‌ها را به انتهای زنجیره منتقل خواهیم کرد، ادامه داد: این عدالت نیست که در مملکت من به عنوان مسئول دولتی منابع اعم از ارز ۲۸ و ۷۰ هزار تومانی را در اختیار عده‌ای بگذارم و این افراد اجناس را با قیمت ارز ۱۳۰ هزار تومان به مردم عرضه کنند؛ ما این ارزها و یارانه‌ها را به همه مردم تخصیص خواهیم داد و این تصمیمی است که در دولت گرفته‌ایم.

رئیس جمهوری تصریح کرد: معیشت مردم برای ما خط قرمز است و ما موظفیم مشکل معیشت مردم را حل کنیم؛ در این زمینه فشارهای زیادی را به وزرا و مسئولان ما وارد می‌کنند که این روند اتفاق نیفتد؛ برخی به دنبال ایجاد بی‌ثباتی هستند و این بی‌ثباتی است که نمی‌گذارد ما کارمان را انجام دهیم؛ حال فردی را حذف کنیم و فرد دیگری را بیاوریم به امید اینکه قرار است درست شود؛ ما زمانی برای تغییر نداریم و باید همه کمک کنند و دست به دست هم دهیم و معیشت مردم، عدالت و دفاع از مظلوم را در عمل پیاده کنیم و این کار را به حول قوه الهی انجام خواهیم داد.

پزشکیان گفت: به عنوان یک ایرانی و فردی که ملت عزیز کشور مسئولیتی را بر گردن من گذاشتند و بار سنگینی است و با گرفتاری‌های زیادی مواجهیم، معتقدم که با همان مسیری که سردار سلیمانی می‌رفت یعنی وفاق و انسجام مسلمانان هم در داخل کشور و هم با همه کشورهای اسلامی، ما را در مقابل قدرت‌های ظالم ستمگر و نسل‌کش، قوی و مقاوم خواهد کرد و این مهم نیازمند وحدت و انسجام است؛ ما خود را موظف می‌دانیم که آنچه که سیاست‌های مقام معظم رهبری است را در جامعه پیاده کنیم؛ آنچه ممکن است ما را در این مسیر با مشکل مواجه کند، تفرقه‌ها و حرف‌هایی است که ممکن است به دروغ در جامعه پخش شود و وجهه‌ی افراد را تخریب کند. حرف‌هایی منتقل می‌شود که اکثراً دروغ و شایع است؛ رسانه اعلام می‌کند که ما[رئیس جمهوری] فلان وزیر را قبول نداریم درحالی که ما با قدرت از همه دولتمردان خود دفاع خواهیم کرد و با قدرت و تمام وجود برای حل مشکلات کشور تلاش خواهیم کرد.

وی در پایان عنوان کرد: جایی که قرار گرفته‌ایم، برای ما به عنوان طعمه نیست بلکه امانتی سنگین بر گردن ما است و خودمان را موظف می‌دانیم که با تمام وجود در جهت حل مشکلات مردم تلاش کنیم. ما آماده شهادتیم و شهادت زیباترین و شیرین‌ترین چیزی است که نصیب انسان شود. شهادت، سردار سلیمانی را از خاطره‌ها نبرد بلکه او را برای همیشه زنده کرد؛ شهادت امام حسین(ع) را از بین نبرد بلکه او و خون‌شان را در تمام نسل‌ها و تاریخ جاری و زنده نگه داشت و امروز می‌بینیم که آنها هستند که زنده‌اند و نه آنها که عمر طبیعی کردند و خوردند و خوابیدند و به جایی رسیدند. ما از شهادت نمی‌ترسیم و آماده هرگونه فداکاری برای ملت، انقلاب و کشورمان هستیم و با قدرت تا آخر در این مسیر خواهی ماند و دشمنان قدار و ستمگر ما را از شهادت نترسانند.به حول و قوه الهی راه شهیدان عزیز را ادامه خواهیم داد و با قدرت تلاش خواهیم کرد که مشکلات را حل کنیم و با وحدت انسجام و همدلی است که می‌توانیم این راه را به پایان برسانیم.