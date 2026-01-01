حضور رؤسای قوا در سالگرد شهادت شهید سلیمانی + عکس

به گزارش تابناک، شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ مراسم شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مصلی امام خمینی (ره) تهران با حضور جمع کثیری از مردم تهران و خانواده‌های شهدا مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد.

در این مراسم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، سردار احمد وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری حضور داشتند.