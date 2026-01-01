صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال در پایان نیم فصل + عکس

در پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال تیم سپاهان صدرنشین شد و دو تیم پرسپولیس و استقلال در رده های بعدی قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۴۸
| |
3062 بازدید

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال در پایان نیم فصل + عکس

به گزارش تابناک، نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران امروز پنجشنبه ۱۱ دی با انجام بازی سپاهان و استقلال به پایان رسید و در آخرین بازی شاگردان ریکاردو ساپینتو در دیداری خارج از خانه موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک شاگردان محرم نویدکیا را شکست دهند تا صعودی سه پله در جدول رده بندی داشته باشند.

در پایان نیم فصل، تیم سپاهان با ۳۰، پرسپولیس با ۲۷ و استقلال با ۲۵ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و در انتهای جدول هم تیم‌های شمس آذر با ۱۳ و مس رفسنجان با ۸ امتیاز در رده‌های پانزدهم و شانزدهم قرار گرفتند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ برتر جدول لیگ برتر مسابقات فوتبال استقلال پرسپولیس سپاهان
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام ترکیب سپاهان و استقلال در مصاف امروز + عکس
رامین رضاییان؛ ادایِ اتحاد و احترام، اجرایِ اختلاف و حواشی!/ حضور در تمرینات با طرح زوج و فرد
سپاهان - استقلال؛ یک شایعه و چند ابهام/ «برودت فوتبال» بیشتر از «برودت هوا»
غیبت رامین رضاییان در تمرین امروز استقلال
ستاره تراکتور در فکر بازگشت به پرسپولیس!
پوستر باشگاه سپاهان و کنایه به پرسپولیس
شعارهای نژادپرستانه داده شود، داور مسابقه را تعطیل می‌کند
سپاهان یک ـ استقلال ۲ / استقلال در نقش جهان به جدول برگشت
تغییر ساعت بازی امروز سپاهان و استقلال
بازی استقلال–سپاهان با تماشاگر؟
عکس: جدول لیگ برتر ایران در پایان مسابقات امروز
عکس: جدول لیگ برتر در پایان هفته سیزدهم
جدول لیگ برتر در روز دوم از هفته چهاردهم
عکس: جدول لیگ برتر پس از پایان بازی‌های هفته سوم
صعود سپاهان به رده سوم جدول با برد پرگل
عکس: جدول لیگ برتر پس از پایان هفته چهارم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f1g
tabnak.ir/005f1g