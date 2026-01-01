صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ماجرای سقوط مجسمه رئیسی در اردبیل + عکس

بنابر اعلام شهرداری اردبیل، مجسمه مرحوم ابراهیم رئیسی در پی وزش تند باد در این شهر و به منظور جلوگیری از ایجاد آسیب به آن، به کارگاه منتقل شده است‌.
ماجرای سقوط مجسمه رئیسی در اردبیل + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، شهرداری اردبیل اعلام کرد: به اطلاع عموم شهروندان گرامی می‌رساند، به دنبال وزش تندباد شدید در شهر اردبیل، به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به تندیس یادبود رئیس‌جمهور فقید، شهید آیت‌الله رئیسی که در پل شهید رئیسی نصب شده بود، این اثر توسط نیروهای خدوم شهرداری جهت مقاوم‌سازی سازه به کارگاه منتقل شد؛ این اقدام صرفاً برای حفظ سازه در برابر شرایط جوی نامساعد صورت گرفته است. 

شهرداری اردبیل افزود: به محض پایان یافتن شرایط جوی نامساعد و تکمیل فرآیند مقاوم‌سازی، تندیس در محل اولیه خود مجدداً نصب خواهد شد.

اردبیل شهرداری مجسمه شهید رئیسی
