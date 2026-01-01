شهردار آبادان دستگیر شد
شهردار آبادان به اتهام جرایم مالی به دستور دادستان شهرستان بازداشت شد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یاسین کاوه پور شهردار آبادان به اتهام جرایم مالی بازداشت شد.
دادستان آبادان گفت: شهردار آبادان روز گذشته به اتهام جرائم مالی دستگیر و تحویل مراجع ذی صلاح شده است.
یاسین کاوه پور اواخر آبان ۱۴۰۱ از سوی شورای شهر به عنوان شهردار آبادان انتخاب و معرفی شد.
