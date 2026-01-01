توقیف اتوبوس مسافربری حامل کالای قاچاق

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از توقیف ۲ دستگاه اتوبوس مسافربری و کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در بندرعباس خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به ۲ دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این اتوبوس‌ها تعداد ۵ هزار عدد انواع مواد خوراکی و ۱۳۲ جفت کفش خارجی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی، کشف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این اتوبوس‌ها را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۳ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال شد.