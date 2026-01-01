صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توقیف اتوبوس مسافربری حامل کالای قاچاق

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از توقیف ۲ دستگاه اتوبوس مسافربری و کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در بندرعباس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۳۸
| |
1231 بازدید

توقیف اتوبوس مسافربری حامل کالای قاچاق

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به ۲ دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این اتوبوس‌ها تعداد ۵ هزار عدد انواع مواد خوراکی و ۱۳۲ جفت کفش خارجی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی، کشف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این اتوبوس‌ها را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۳ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بندرعباس اتوبوس مسافربری قاچاق کالا توقیف
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توقیف ۸۶ خودرو شوتی در هرمزگان
کشف ۴۱۴ کیلو تریاک از اتوبوس مسافربری
رئیسی: قاچاق کالا، رونق تولید را تهدید می‌کند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f1W
tabnak.ir/005f1W