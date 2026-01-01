صفحه خبر لوگوبالا تابناک
آخرین وضعیت بازیگر «اجل معلق» پس از تصادف شدید

بهروز تشکر با تشریح جزئیات سانحه تصادف برادرش امیر تشکر که منجر به خونریزی مغزی شده بود (پس از گذشت سه روز) عنوان کرد که خوشبختانه حال عمومی او پایدار است و به زودی به تهران منتقل می‌شود.
آخرین وضعیت بازیگر «اجل معلق» پس از تصادف شدید

به گزارش تابناک، بهروز تشکر- مجری تلویزیون در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره وضعیت جسمی امیر تشکر پس از سانحه تصادف اخیر توضیحاتی داد.

وی با بیان اینکه تصادف شدید بوده و خودرو این بازیگر به طور کامل تخریب شده است، گفت: متأسفانه برادرم دچار خونریزی داخلی و خونریزی مغزی شده بود و به هوش نبود، اما خوشبختانه علائم حیاتی او پایدار بود. اگر لخته خون جذب نمی‌شد نیاز به جراحی داشت. خوشبختانه اکنون خطر رفع شده و اگر امروز ترخیص شود، او را به تهران می‌آوریم، در غیر این صورت احتمالاً فردا انتقال داده خواهد شد.

او با اشاره به اینکه امیر تشکر در زمان تصادف تنها بوده و در مسیر بازگشت از انزلی به تهران در منطقه محمودآباد قزوین این حادثه رخ داده، تأکید کرد: پس از تصادف، بخش‌هایی از خودرو را قیچی کردند تا او را از خودرو خارج کنند و به بیمارستانی در قزوین منتقل کردند.

بهروز تشکر در پایان با بیان اینکه حال برادرش رو به بهبود است، گفت: ان شاالله به زودی شاهد بازگشت او به سلامتی کامل خواهیم بود.

امیر تشکر اخیر در سریال «اجل معلق» در نقش شیطان به ایفای نقش پرداخته است.

