بازداشت۲۰نفردر اغتشاش شب گذشته کوهدشت لرستان

دادستان کوهدشت گفت: در پی اغتشاشات اخیر و اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین، ۱۳ مأمور زخمی شدند، یک بسیجی بر اثر جراحات شدید به شهادت رسید و ۲۰ نفر دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۳۳
| |
4865 بازدید
|
۲

بازداشت۲۰نفردر اغتشاش شب گذشته کوهدشت لرستان

به گزارش تابناک به نقل از فارس از کوهدشت، کاظم نظری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت با اشاره به اغتشاشات اخیر در این شهرستان، اظهار کرد: در جریان این حوادث، برخی افراد با سر دادن شعار‌های ساختارشکنانه و انجام اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین انتظامی، موجب بروز بی‌نظمی شدند. در این حوادث ۱۳ نفر از مأمورین مجروح شدند و یک بسیجی پس از ایراد جراحت شدید به شهادت رسید. همچنین ۲۰ نفر از عوامل اغتشاش دستگیر شده‌اند. 

وی افزود: با اقدامات قاطع دستگاه قضایی و همکاری نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، اوضاع شهرستان هم‌اکنون آرام است و تدابیر لازم برای استمرار امنیت اندیشیده شده است.

دادستان کوهدشت خاطرنشان کرد: همکاران قضایی به صورت کشیک و شبانه‌روزی در دادسرا مستقر هستند و تعامل لازم با دستگاه‌های مسئول برقرار است. 

نظری تصریح کرد: پس از دستور شب گذشته ریاست کل دادگستری لرستان پیرامون قتل بسیجی شهید، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد.

وی تأکید کرد که دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ضمن شناسایی عوامل اصلی، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه نامنی، اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی قاطعانه ورود و با مخلان نظم عمومی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

لرستان کوهدشت تجمع ناآرامی اغتشاشات دستگیری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
0
پاسخ
مگر اغتشاش بود ؟!

راهپیمایی ارام صنفی بود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
4
پاسخ
امیدوارم مثل داستان آرمان نشه سریع قصاص کنید قصاص کنید
