اسلامی: خرابکاری در صنایع ایران از ۳۰ سال پیش آغاز شد
به گزارش تابناک، «محمد اسلامی» در سخنانی در آیین افتتاح و بهرهبرداری از بخش مراقبت و درمان زخم شهدای هستهای با عنوان «دوازدهمین کلینیک درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد» در مرکز آموزشی، درمانی الزهرا (س) اصفهان با اشاره به سخنرانیهای اخیر نخست وزیر رژیم اسرائیل گفت: او در این سخنان تاکید میکند که نتوانسته همه ابزارهایی که تا الان ایرانیها به کار گرفتند را متوقف کند و ایرانیها سعی دارند «امپراتوری پرشیا» را احیا کنند و اجازه نمیدهم این امپراتوری پا بگیرد.
اسلامی گفت: ایران که به دنبال احیای امپراتوری نبوده است، اما پیشرفت در اموری که قدرتساز است و علوم و فنونی که برتری ساز است، عامل اصلی است که آنها می خواهند با آن ایران مقابله کنند.
وی ادامه داد: از ۳۰ سال پیش خرابکاری صنعتی را در صنایع ما شروع کردند اما ملت ایران در سالهای اخیر با موضوع خرابکاری صنعتی آشنا شدند. از حدود ربع قرن در هستهای این کار را شروع کردند. در سالهای گذشته همکاران ما از شرکت معتبر اروپایی قطعاتی را به طور بسته بندی خریده بودند اما در مسیر حرکت کالا به سمت ایران، بدون اینکه کسی متوجه شود، سرویسهای امنیتی آمریکا و اسرائیل در یک کارخانهای اینها را باز کرده بودند و در آنها یک خرابکاری میکرونی انجام داده بودند که کسی فکرش را نمی کرد. بعد دوباره بسته بندی کرده بودند و به ایران وارد شد. همکاران ما سیستمی دارند که اقلامی که می خواهند استفاده کنند در بخش پایلوت که نصب می کنند دیدند کارکردی که متصور است را ندارد و آنها را به فکر می اندازد.