اعلام ترکیب سپاهان و استقلال در مصاف امروز + عکس

به گزارش تانباک، دیدار تیم فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران عصر امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.

ترکیب تیم سپاهان:

محرم نویدکیا برای این دیدار‌ سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ایوان سانچز، محمدمهدی لطفی، میلاد زکی‌پور و انزو کریولی را در ترکیب سپاهان قرار داده است.

ترکیب استقلال در مصاف امروز با سپاهان

آنتونی آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون.

این دیدار ساعت ۱۷:۰۰ برگزار خواهد شد.