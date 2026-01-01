صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام ترکیب سپاهان و استقلال در مصاف امروز + عکس

دیدار تیم فوتبال سپاهان اصفهان و  استقلال تهران عصر امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۲۰
| |
1411 بازدید

اعلام ترکیب سپاهان و استقلال در مصاف امروز + عکس

به گزارش تانباک، دیدار تیم فوتبال سپاهان اصفهان و  استقلال تهران عصر امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.

ترکیب تیم سپاهان:

محرم نویدکیا برای این دیدار‌ سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ایوان سانچز، محمدمهدی لطفی، میلاد زکی‌پور و انزو کریولی را در ترکیب سپاهان قرار داده است.

ترکیب استقلال در مصاف امروز با سپاهان

آنتونی آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون.

 این دیدار ساعت ۱۷:۰۰ برگزار خواهد شد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ برتر استقلال سپاهان مسابقه فوتبال
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استوری سید حسین حسینی علیه ساپینتو!
جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال در پایان نیم فصل + عکس
تغییر ساعت بازی امروز سپاهان و استقلال
جزئیات شکایت استقلال و تراکتور از بازیکن ملوان
سپاهان - استقلال؛ یک شایعه و چند ابهام/ «برودت فوتبال» بیشتر از «برودت هوا»
پوستر باشگاه سپاهان و کنایه به پرسپولیس
ساعت بازی سپاهان و چادرملو تغییر کرد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f1E
tabnak.ir/005f1E