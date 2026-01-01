آورده کرباسیان برای نفت چیست؟

به گزارش سرویس انرژی تابناک، آن روزها شایع شده بود که همسر محترم ایشان دچار ناخوشی هستند و آقای کرباسیان ترجیح میداد کنار همسرش باشد تا صندلی پر مشغله نفت و کمتر در کنار خانواده بودن. امروز آیا چیزی تغییر کرده است؟

پاک نژاد در این هفته توانست رکورد تولید گاز در پارس جنوبی را بکشند. این رقم در حالی است که اتفاقا کشور در روزگار تحریم های سخت قرار دارد و اجرای هر پروژه ای دو چندان سخت تر شده است. راه اندازی کارخانه سی تپ ( فرآورش نفت) بعد از پانزده سال معطلی هم اتفاقا کار تیم وزیر فعلی است. پس چرا باید به جایگزینی کسی به جای وزیر فعلی فکر کرد؟

آنهم گزینه ای که مشکل تابعیت فرزندان ساکن در هلندش را دارد و در بدنه نفت آنچنان اقبالی ندارد. نمونه اش دوران مدیریت سه ساله اش در شرکت ملی نفت ایران بود که همیشه بین او و فنی های نفت فاصله ای بسیار بود. دوران سخت تحریم در یک سال گذشته هر پست و مقامی را با بحران ها و مشکلات عدیده ای رو به کرده است، از بحران انتقال گرفته تا بحران گردش کار، اینها برای یک سیستمی که در نزاع سخت تحریمی است کاملا عادی است. نمیشود از این روزگار توقع سر و سامان مطلوب داشت. انتظار های توسعه ای انتظار به جایی است اما نه وقتی که برای جا به جایی یک دکل به سمت ابهای ایران باید حداقل سه شرکت پوششی درست کرد تا رد دکل را بتوان مخفی کرد، نه اینکه شناورهای ایران به تنگه مالاگا برسند از وزیر و مدیرعامل شرکت نفت استرس و اضطراب توقیف داشته باشند. شرایط معمولی نیست و قابل گفتن هم نیست.

از سوی دیگر باید توجه داشت در آوردن و انتقال پول نفت کمترین نقش را وزارت نفت دارد و بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور بر اساس مصوبات امنیتی کشور مسئول این انتقال و هماهنگی با تراستی ها هستند.

آگاهان به مسایل نفت میدانند که آن بخش از انتقال ارز و پرداخت که در خصوص کالاهای اساسی است و توسط شرکت نفت انجام میشود بدون مشکل انجام میشود. تاجرانی که در این خصوص فعال هستند از خوش حسابی شرکت نفت اتفاقا تعریف میکنند. سیستم انتقال ارز در جای دیگری در کشور مشکل دار است و همه از چشم نفت میبنند و بیان این ناگفته ها هم سیاست نفتی ها نیست. به سوال اول بحث برگردیم چرا باید پاک نژاد برود و کرباسیان بیاید؟ کرباسیان چه افزودونی بر پاک نژاد برای دولت دارد که امروز آن را کم داریم؟ با خبر سازی و گسترش شایعه نصب و عزل سیاسی رخ نمیدهد. وزارت نفت در دوران سخت تامین گاز زمستانی نیاز مند حمایت و همراهی است نه خبر سازی و متزلزل نشان دادن آنجا.