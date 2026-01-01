صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آورده کرباسیان برای نفت چیست؟

در خبرها آمده است که پاک نژاد رفتنی است و در دولت در حال رایزنی با مسعود کرباسیان هستند که تصدی وزارت نفت را عهده دار شود. کرباسیان یکبار هنگام تشکیل دولت پزشکیان به پیشنهاد وزارت نفت " نه " گفت.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۱۸
| |
7031 بازدید
|
۷

آورده کرباسیان برای نفت چیست؟

به گزارش سرویس انرژی تابناک، آن روزها شایع شده بود که همسر محترم ایشان دچار ناخوشی هستند و آقای کرباسیان ترجیح میداد کنار همسرش باشد تا صندلی پر مشغله نفت و کمتر در کنار خانواده بودن. امروز آیا چیزی تغییر کرده است؟

پاک نژاد در این هفته توانست رکورد تولید گاز در پارس جنوبی را بکشند. این رقم در حالی است که اتفاقا کشور در روزگار تحریم های سخت قرار دارد و اجرای هر پروژه ای دو چندان سخت تر شده  است. راه اندازی کارخانه سی تپ ( فرآورش نفت) بعد از پانزده سال معطلی هم اتفاقا کار تیم وزیر فعلی است. پس چرا باید به جایگزینی کسی به جای وزیر فعلی فکر کرد؟

آنهم گزینه ای که مشکل تابعیت فرزندان ساکن در هلندش را  دارد و در بدنه نفت آنچنان اقبالی ندارد. نمونه اش دوران مدیریت سه ساله اش در شرکت ملی نفت ایران بود که همیشه بین او و فنی های نفت فاصله ای بسیار بود. دوران سخت تحریم در یک سال گذشته هر پست و مقامی را با بحران ها و مشکلات عدیده ای رو به کرده است، از بحران انتقال گرفته تا بحران گردش کار، اینها برای یک سیستمی که در نزاع سخت تحریمی است کاملا عادی است. نمیشود از این روزگار توقع سر و سامان مطلوب داشت. انتظار های توسعه ای انتظار به جایی است اما نه وقتی که برای جا به جایی یک دکل به سمت ابهای ایران باید حداقل سه شرکت پوششی درست کرد تا رد دکل را بتوان مخفی کرد، نه اینکه شناورهای ایران به تنگه مالاگا برسند از وزیر و مدیرعامل شرکت نفت استرس و اضطراب توقیف داشته باشند. شرایط معمولی نیست و قابل گفتن هم نیست.

از سوی دیگر باید توجه داشت در آوردن و انتقال پول نفت کمترین نقش را وزارت نفت دارد و بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور بر اساس مصوبات امنیتی کشور مسئول این انتقال و هماهنگی با تراستی ها هستند.

 آگاهان به مسایل نفت میدانند که آن بخش از انتقال ارز و پرداخت که در خصوص کالاهای اساسی است و توسط شرکت نفت انجام میشود بدون مشکل انجام میشود. تاجرانی که در این خصوص فعال هستند از خوش حسابی شرکت نفت اتفاقا تعریف میکنند. سیستم انتقال ارز در جای دیگری در کشور مشکل دار است و همه از چشم نفت میبنند و بیان این ناگفته ها هم سیاست نفتی ها نیست. به سوال اول بحث برگردیم چرا باید پاک نژاد برود و کرباسیان بیاید؟ کرباسیان چه افزودونی بر پاک نژاد برای دولت دارد که امروز آن را کم داریم؟ با خبر سازی و گسترش شایعه نصب و عزل سیاسی رخ نمیدهد. وزارت نفت در دوران سخت تامین گاز زمستانی نیاز مند حمایت و همراهی است نه خبر سازی و متزلزل نشان دادن آنجا.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرباسیان محسن پاکنژاد وزیر نفت
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۷
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
5
7
پاسخ
دوتابعیت فرزندان یا داشتن تابعیت هیچ اهمیتی ندارد بنظر من ، مهم کار بلد دلسوز مدبر ،
بدون نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
4
پاسخ
به عنوان کارمند رسمی وزارت نفت به شدت با برکناری اقای پاک نژاد مخالفم ایشان از بدنه وزارت نفت می باشد
اقای کرباسیان در دولت روحانی با رانت و بعد از برکناری از وزارت اقتصاد به نفت آمد و پرسنل دل خوشی از ایشان ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
7
پاسخ
کلا چند نفر تو این مملکت هستند که بین وزارتخانه ها و سازمان ها میچرخن و آدم جدید نمی بینی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
3
پاسخ
اگه عقل داشته باشه و دنبال منافع نباشه، نباید پاشو تو وزارت نفت بذاره. وضع خیلی خرابه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
1
پاسخ
پک نژاد رفیقت هست ، برنگشتن پول زیر سر اوست نه کس دیگر او وزیر نفت است نه یک دست فروش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
0
1
پاسخ
سید عماد حسینی و سلمانزاده هم گزینه است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
1
2
پاسخ
خدایش مهندس پاک نژاد و تیمش با این اوضاع و احوال کشور خوب دارند کار میکنند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f1C
tabnak.ir/005f1C