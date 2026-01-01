صفحه خبر لوگوبالا تابناک
سپاهان یک ـ استقلال ۲ / استقلال در نقش جهان به جدول برگشت

دیدار حساس معوقه هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران بین سپاهان اصفهان و استقلال تهران امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷:۰۰ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار شد، که آبی‌ها موفق شدند در لحظات آخر پیروز این دیدار شوند.
سپاهان یک ـ استقلال ۲ / استقلال در نقش جهان به جدول برگشتتیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۷ امروز در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میهمان سپاهان اصفهان بود و با نتیجه ۲ بر یک به برتری دست یافت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، شاگردان ریکاردو ساپینتو با این پیروزی ۲۵ امتیازی شدند و نیم فصل اول را با جایگاه سومی به پایان رساندند تا همچنان در کورس قهرمانی قرار بگیرند. شاگردان محرم نویدکیا نیز که پیش از این قهرمانی نیم فصل اول را تثبیت کرده بودند با ۳۰ امتیازی همچنان در صدر جدول باقی ماندند.

ترکیب سپاهان: سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز ، محمدمهدی لطفی ، ایوان سانچس و محمد عسکری.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دوکنز نازون، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و یاسر آسانی.

هر دو تیم بازی را هجومی آغاز کردند و در ابتدای مسابقه، ضربه ریکاردو آلوز به شکل خطرناکی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

لحظاتی بعد، خطایی در محوطه جریمه سپاهان رخ داد تا داور با دیدن صحنه از سیستم کمک داور ویدیویی نقطه پنالتی را نشان دهد. یاسر آسانی نیز در دقیقه ۱۰ دروازه سیدحسین حسینی دروازه‌بان سابق آبی‌ها را باز کرد.

بعد از گل آسانی، سپاهان بازی را در کنترل خود قرار داد و در دقیقه ۱۴ روی ارسال احسان حاج‌صفی با گل به خودی رستم آشورماتوف به گل تساوی دست یافت.

 زدن گل تساوی از اشتهای سپاهانی‌ها کاهش نداد و آنها با شوت زنی دنبال باز کردن دروازه آنتونیو آدان بودند که یک بار ضربه آلوز به تیر دروازه استقلال خورد.

بعد از این صحنه، دوکنز نازون در حرکتی جالب پس از دریبل دو سه بازیکن به محوطه جریمه سپاهان رفت، ولی کسی نبود که به او پاس بدهد.

در ادامه نوبت به استقلال رسید که شانس خود را برای گلزنی از روی شوتزنی امتحان کند و حسین گودرزی و یاسر آسانی شوت‌های خوبی زدند که یکی از بالای دروازه به بیرون رفت و دیگری را حسینی گرفت.

در ادامه بازی متعادل پیش رفت تا نیمه اول با تساوی یک - یک به پایان برسد.

در نیمه دوم، هر دو تیم به دنبال باز کردن دروازه بودند ولی استقلال بود که توپ پس از برخورد به آلوز به تیر دروازه سپاهان خورد تا یک گل به خودی رقم نخورد.

سپاهان خیلی زود واکنش نشان داد و بار دیگر آلوز پشت محوطه جریمه استقلال شوت زد که آدان آن را دفع کرد.

بازی در ادامه روند متعادلی پیش گرفت و باوجود اینکه درگیری‌ها زیاد بود ولی موقعیت آنچنانی روی دروازه‌ها پیش نمی‌آمد.

 در اواخر بازی استقلال بود که نبض بازی ار در اختیار داشت و میل به گلزنی بیشتری نشان داد ولی یکی دو موقعیتی که ایجاد کردند حاصلی نداشت.

اصرار استقلال برای زدن گل در وقت‌های اضافه نتیجه داد و ارسال یاسر آسانی به اسماعیل قلی‌زاده رسید که ضربه او را ابتدا حسینی گرفت، سپس توپ با برخورد به پایش به تیر دروازه خورد و در ادامه بالاخره دروازه سپاهان را باز کرد.

شاگردان ساپینتو که چهار هفته طعم پیروزی را نچشیده بودند بازی مهمی را پیروز شدند تا امیدهای‌شان برای رسیدن به قهرمانی زنده بماند. نوار ۸ هفته متوالی پیروزی سپاهانی‌ها نیز پاره شد ولی آنها همچنان صدرنشین جدول ایستادند.

هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
1
3
پاسخ
ماشالله به استقلال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
4
1
پاسخ
تعویضهای آقای نوید کیا درست نبود وگرنه استقلال نمی توانست بازی را ببرد
