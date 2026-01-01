صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار صریح فرمانده ارتش درباره جنگ‌شناختی

فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: در دنیای امروز، شکل تهدیدها تغییر کرده است بسیاری از تقابل‌ها دیگر صرفاً نظامی یا اقتصادی نیستند، بلکه ذهن، باور و ادراک انسان‌ها را هدف قرار می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۱۳
| |
2149 بازدید

هشدار صریح فرمانده ارتش درباره جنگ‌شناختی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، امیر سرتیپ علی جهانشاهی روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بازدید از توان رزمی و آمادگی یگان‌های مستقر در منطقه اصفهان اعم از گروه ۴۴ توپخانه، مرکز بهینه‌سازی شهید قوطاسلو، پایگاه چهارم رزمی هوانیروز، گروه ۵۵ توپخانه، آمادگی تاکتیکی، عملیاتی و آموزشی کارکنان این یگان‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

سرتیپ جهانشاهی در جمع فرماندهان و کارکنان یگان‌های ارتش مستقر در این منطقه، با تأکید بر تداوم رویکرد تحول‌محور نزاجا، بر آمادگی کامل یگان‌ها برای انجام مأموریت‌های محوله در راستای صیانت از امنیت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: حفظ آمادگی همه‌جانبه متناسب با تهدیدات روز یک ضرورت است، لذا روز به روز باید توان رزمی خود را هم در میدان نظامی و هم در میدان رسانه و فضای مجازی ارتقاء دهیم، چرا که امروزه سواد رسانه‌ای یکی از ملزومات حائز اهمیت برای کارکنان و خانواده‌های آنان است.

سرتیپ جهانشاهی با اشاره به اهمیت و جایگاه توپخانه تصریح کرد: توپخانه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پشتیبانی آتش، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت عملیات‌ها دارد و حفظ آمادگی مستمر آن نیز یک ضرورت راهبردی است که بایستی بدان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های یگانی، زمینه‌ساز افزایش انسجام، کارآمدی و آمادگی همه‌جانبه رزمندگان نیروی زمینی ارتش است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه با تأکید بر ولایت‌پذیری و بصیرت‌افزایی، بیان داشت: ولایت‌پذیری آگاهانه و بصیرت‌افزایی مستمر، دو بال حرکت جامعه اسلامی هستند. با تقویت این دو، هم فرد و هم جامعه می‌توانند در برابر چالش‌ها ایستادگی کرده و مسیر تعالی و رشد را با اطمینان بیشتری طی کنند.

سرتیپ جهانشاهی با اشاره به لزوم ارتقاء آگاهی در حوزه جنگ شناختی گفت: در دنیای امروز، شکل تهدید‌ها تغییر کرده است. بسیاری از تقابل‌ها دیگر صرفاً نظامی یا اقتصادی نیستند، بلکه ذهن، باور و ادراک انسان‌ها را هدف قرار می‌دهند. جنگ شناختی، جنگ تسخیر ذهن‌هاست و مهم‌ترین سلاح در برابر آن، آگاهی و بصیرت است. با ارتقاء سطح شناخت فردی و اجتماعی، می‌توان از هویت، آرامش و انسجام جامعه محافظت کرد و اجازه نداد حقیقت در هیاهوی تبلیغات و تحریف‌ها گم شود.

وی با اشاره به دهه بصیرت تصریح کرد: دهه بصیرت عنوانی است برای یادآوری و تقویت آگاهی، تحلیل درست و هوشیاری اجتماعی در برابر فتنه‌ها، تحریف‌ها و جنگ شناختی. این دهه فرصتی است تا جامعه، به‌ویژه نسل جوان، با مرور تجربه‌های گذشته و شناخت شرایط امروز، قدرت تشخیص حق از باطل را افزایش دهد.

فرمانده نیرو زمینی ارتش با تأکید بر الگوگیری از شهدا خاطرنشان کرد: شهدای دفاع مقدس اول و دوم سرمایه‌های معنوی و الگو‌های ماندگار ملت ایران هستند و الگو قرار دادن این شهدا، صرفاً یادآوری تاریخ نیست، بلکه راهنمایی عملی برای زندگی فردی و اجتماعی امروز ما است.

وی همچنین با حضور در بیمارستان ۵۷۷ منطقه‌ای اصفهان ضمن عیادت از بیماران بستری، بخش‌های داخلی و جراحی بازسازی شده را نیز افتتاح کرد و بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر عملیات بازسازی و تجهیز سایر بخش‌های درمانی این بیمارستان نیز تأکید کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فرمانده ارتش تهدیدات جنگ شناختی توان رزمی
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرمانده نیروی پدافند هوایی مشخص شد
آگهی‌های اسرائیل برای جذب فارسی‌زبانان/وقتی زبان شیرین ما ابزار جنگ اطلاعاتی می‌شود
تغییر آرایش تبلیغاتی و رسانه‌ای در مواجهه با دشمن
سخنگوی سپاه: کشور آماده‌تر از همیشه است
قالیباف و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کردند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f17
tabnak.ir/005f17