طلا و سکه همچنان در حال ریزش قیمت

به گزارش تابناک؛ اتحادیه طلا و جواهر تهران روز پنجشنبه - یازده دی ماه - بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی را با ۶۵ دلار کاهش ۴ هزار و ۳۲۱ دلار اعلام کرد که برهمین اساس در معاملات امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد که در طلای ۱۸ عیار هر گرم حدود ۶۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و در طلای ۲۴ عیار هر گرم حدود ۸۳۱ هزار۷ تومان نسبت به روز سه‌شنبه کاهش قیمت را تجربه کرد.

در بازار مسکوکات طلا نیز نرخ‌ها کاهشی بود، به طوری که هر قطعه سکه تمام با کاهش ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته شد و سکه تمام طرح قدیم نیز با کاهش چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی، ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد.

معامله‌گران هر نیم سکه را امروز ۸۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروختند که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نسبت به روز سه‌شنبه کاهش داشت. ربع سکه نیز با کاهش ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، ۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته شد.

سکه گرمی نیز با ۵۰۰ هزار تومان کاهش ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به خریداران عرضه شد.

نزدیکی قیمت تالار دوم مرکز مبادله به بازار آزاد

در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور، روز پنجشنبه هر اسکناس دلار آمریکا در محدوده ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان مبادله شد.

برهمین اساس هر اسکناس یورو ۱۵۴ هزار و ۴۵۲ تومان و هر درهم امارات ۳۵ هزار ۸۴۰ تومان به فروش رفت.

همچنین در تالار حواله ارز، هر دلار آمریکا ۸۴ هزار و ۸۳۳ تومان، یورو ۹۹ هزار و ۵۴۶ تومان و هر درهم امارات ۲۳ هزار و ۹۹ تومان نرخ‌گذاری شد.