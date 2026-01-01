بهزاد نبوی: هیچ نظامی به سرنگونی خود رای نمیدهد
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بهزاد نبوی، چهره پیشکسوت اصلاحطلب، در نخستین کنگره حزب عهد ایران گفت: اصلاحطلبی که ما آن موقع دنبالش بودیم، حرکتی قانونی و مسالمتآمیز در چارچوب نظامِ واقعاً موجود بود؛ نه نظامی که خودمان طراحی کنیم و بگوییم «باید شما اینجوری باشید».
معلوم است هیچ نظامی نمیآید، مثلاً رفراندوم برگزار کند تا خودش را از بین ببرد. این درجه از دموکراسی دیگر خیلی بالا است و من در هیچجای دنیا هم ندیدهام که نظامی، خودش به سرنگونی خودش رأی بدهد.
به هر حال، ما اصلاحطلبی را اینگونه دیدیم و هنوز هم اعتقاد من همین است؛ البته بعضیها میگویند «بابا، دیگر اصلاحطلبی تمام شد!»
جوانان ما هم دیگر اصلاحطلبی را رها کردهاند. شنیدهام در زمان آقای روحانی، وقتی اغتشاشاتی رخ داد، جوانهای معترض شخصیتهایی مثل آقای تتلو را قبول دارند، میشناسند و به آنها احترام میگذارند؛ نه خاتمی را میشناسند و نه موسوی. اینها وارد مرحله جدیدی شدهاند و به آنها میگویند «نسل زد و نسل فلان».
من با جزئیات مربوط به این نسل آشنایی ندارم و همچنان اصلاحطلب ماندهام؛ نه به این دلیل که اصلاحطلبی خیلی موفق بوده یا پیروزیهای بزرگی کسب کرده، بلکه صرفاً به این دلیل که راه دیگری نمیشناسم.
من همیشه گفتهام سه راه بیشتر برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب به ذهنم نمیرسد: انقلاب ــ که یکبار کردیم ــ دخالت خارجی و حرکت اصلاحی. راه چهارمی وجود ندارد.