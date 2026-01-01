صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

 اولین آمار تلفات انفجار سوئیس

تلفات انفجار و آتش سوزی پیست اسکی در کوه‌های آلپ واقع در سوئیس به ۴۰ کشته و ۱۰۰ زخمی رسیده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۰۲
| |
2418 بازدید
 اولین آمار تلفات انفجار سوئیس

 

تعداد قربانیان انفجار و آتش سوزی به وقوع پیوسته در کافه‌ای در پیست اسکی کوه‌های آلپ در سوئیس به ۴۰ کشته و ۱۰۰ زخمی رسید.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پلیس سوئیس اعلام کرد که تلفات انفجار و آتش سوزی پیست اسکی در کوه‌های آلپ واقع در سوئیس به ۴۰ کشته و ۱۰۰ زخمی رسیده است.

پلیس سوئیس بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد که همزمان با شب سال جدید میلادی انفجاری در یک کافه در پیست اسکی «کرانس مونتانا» در کوه‌های آلپ سوئیس رخ داده که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی شده است.

گایتان لاتون سخنگوی پلیس منطقه کانتون وله در جنوب غربی سوئیس گفت: عامل اصلی این انفجار نامعلوم است، اما در اثر این انفجار چندین نفر کشته و زخمی شده اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پلیس سوئیس انفجار آتش سوزی کوه های آلپ شب سال نو پیست اسکی تلفات
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات انفجار سوئیس در جشن سال نو میلادی + عکس
خودکشی نظامی اسرائیلی در شب سال نو
اوکراین در شب سال‌نو به خرسون ده‌ها نفر را زنده‌ سوزاند
انفجار مرگبار در سوئیس با ۱۰۰ کشته و زخمی
ماجرای صدای انفجار و پرواز بالگردها در مشهد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f0w
tabnak.ir/005f0w