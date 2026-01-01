اولین آمار تلفات انفجار سوئیس
تلفات انفجار و آتش سوزی پیست اسکی در کوههای آلپ واقع در سوئیس به ۴۰ کشته و ۱۰۰ زخمی رسیده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۳۰۲| |
2418 بازدید
تعداد قربانیان انفجار و آتش سوزی به وقوع پیوسته در کافهای در پیست اسکی کوههای آلپ در سوئیس به ۴۰ کشته و ۱۰۰ زخمی رسید.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، پلیس سوئیس اعلام کرد که تلفات انفجار و آتش سوزی پیست اسکی در کوههای آلپ واقع در سوئیس به ۴۰ کشته و ۱۰۰ زخمی رسیده است.
پلیس سوئیس بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد که همزمان با شب سال جدید میلادی انفجاری در یک کافه در پیست اسکی «کرانس مونتانا» در کوههای آلپ سوئیس رخ داده که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی شده است.
گایتان لاتون سخنگوی پلیس منطقه کانتون وله در جنوب غربی سوئیس گفت: عامل اصلی این انفجار نامعلوم است، اما در اثر این انفجار چندین نفر کشته و زخمی شده اند.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟