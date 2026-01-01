صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نگرانی تاج از کینه آمریکا در صدور ویزای تیم‌ملی

تاج: مسئله همجنسگرایی در ورزشگاه بازی ایران و مصر حل می‌شود
کد خبر: ۱۳۴۹۳۰۱
| |
1159 بازدید

نگرانی تاج از کینه آمریکا در صدور ویزای تیم‌ملی

 

رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد:  هم ما و هم مصر به فیفا نامه اعتراضی زدیم و مخالفت‌مان را با برگزاری گردهمایی همجنسگرایان اعلام کردیم. تصور می‌کنم این مسئله حل خواهد شد.

 فکر می‌کنم ویزای تمام بازیکنان ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ صادر شود ولی خب آمریکاست دیگه؛ کشوری که به ما حمله کرده و کینه‌جوست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تاج ویزا تیم ملی مصر همجنسگرایان تابناک ورزشی
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امیررضا معصومی به تیم‌ملی آذربایجان پیوست
نامه آیت‌الله اعرافی به شیخ الازهر درباره جام جهانی
پرده آخر از دوئل ریکاردو و رامین روی پوست موز؛ اخراج محترمانه ساپینتو یا رضاییان از استقلال؟
بازگشت هیولای فوق‌سنگین
بیانیه تند زنوزی علیه تاج و تهدید به کناره‌گیری
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f0v
tabnak.ir/005f0v