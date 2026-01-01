رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد: هم ما و هم مصر به فیفا نامه اعتراضی زدیم و مخالفت‌مان را با برگزاری گردهمایی همجنسگرایان اعلام کردیم. تصور می‌کنم این مسئله حل خواهد شد.

فکر می‌کنم ویزای تمام بازیکنان ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ صادر شود ولی خب آمریکاست دیگه؛ کشوری که به ما حمله کرده و کینه‌جوست.