نگرانی تاج از کینه آمریکا در صدور ویزای تیمملی
تاج: مسئله همجنسگرایی در ورزشگاه بازی ایران و مصر حل میشود
کد خبر: ۱۳۴۹۳۰۱| |
1159 بازدید
رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد: هم ما و هم مصر به فیفا نامه اعتراضی زدیم و مخالفتمان را با برگزاری گردهمایی همجنسگرایان اعلام کردیم. تصور میکنم این مسئله حل خواهد شد.
فکر میکنم ویزای تمام بازیکنان ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ صادر شود ولی خب آمریکاست دیگه؛ کشوری که به ما حمله کرده و کینهجوست.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟