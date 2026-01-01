صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت گوشت وارداتی اعلام شد

قیمت گوشت وارداتی در میادین میوه و تره بار اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۹۵
| |
2429 بازدید
قیمت گوشت وارداتی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گوشت وارداتی ۴۰۰ هزار تومان زیر قیمت بازار به فروش می‌رود.

گوشت گوساله گرم وارداتی ۷۹۵ هزار تومان در میادین میوه و تره بار به فروش می‌رود.

مشکلات کمبود نهاده تولید کنندگان داخلی، و حذف ارز ترجیحی و مشکل تخصیص ارز برای وارد کنندگان دو عاملی بود که در چند ماه گذشته گوشت را به بیش از یک میلیون تومان رساند.

حال گوشت منجمد وارداتی حدود ۱۰۰ هزار تومان کمتر از گوشت گرم هم در میادین برای تعادل قیمت عرضه می‌شود.

در کنار اینها مرغ به نرخ مصوب ۱۳۵ هزار تومان هم نسبت به قبل وضعیت بهتری دارد و مرغ منجمد ۱۰ هزار تومان با قیمت پایین‌تر در میادین عرضه می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گوشت منجمد گوشت گوساله بازار گوشت گرم میادین میوه و تره بار
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش قیمت بیت‌کوین امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه
اعتراض به‌حق مردم را باید شنید/ پاسخ به مطالبات، باید در سفره‌ها احساس شود
قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴
واکنش معاون وزیر کشور به اعتراضات در بازار تهران
تصاویری از تجمع در خیابان لاله‌زار و مرکز تهران
افزایش نرخ دلار و اعتراض بازاریان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f0p
tabnak.ir/005f0p