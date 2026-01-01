قیمت گوشت وارداتی اعلام شد
قیمت گوشت وارداتی در میادین میوه و تره بار اعلام شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گوشت وارداتی ۴۰۰ هزار تومان زیر قیمت بازار به فروش میرود.
گوشت گوساله گرم وارداتی ۷۹۵ هزار تومان در میادین میوه و تره بار به فروش میرود.
مشکلات کمبود نهاده تولید کنندگان داخلی، و حذف ارز ترجیحی و مشکل تخصیص ارز برای وارد کنندگان دو عاملی بود که در چند ماه گذشته گوشت را به بیش از یک میلیون تومان رساند.
حال گوشت منجمد وارداتی حدود ۱۰۰ هزار تومان کمتر از گوشت گرم هم در میادین برای تعادل قیمت عرضه میشود.
در کنار اینها مرغ به نرخ مصوب ۱۳۵ هزار تومان هم نسبت به قبل وضعیت بهتری دارد و مرغ منجمد ۱۰ هزار تومان با قیمت پایینتر در میادین عرضه میشود.
