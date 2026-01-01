صفحه خبر لوگوبالا تابناک
عکسی از هدیه ویژه علیدوستی به مسعود پزشکیان

محمد علیدوستی ملی پوش تیم ملی جوانان مدال بازی‌های جوانان آسیای خود را به رییس جمهور کشورمان اهدا کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۹۳
| |
7678 بازدید
عکسی از هدیه ویژه علیدوستی به مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در جریان سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری و در حاشیه دیدار با نخبگان، فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان، محمد علیدوستی، قهرمان مسابقات دوومیدانی جهان، مدال طلای جهانی خود را به رئیس‌جمهور اهدا کرد.

 

این اقدام که با استقبال و تشویق حاضران در جلسه همراه شد، نشانه‌ای از اعتماد نسل نوجوان و جوان به مسیر پیشرفت، علم و ورزش کشور تلقی شد و جلوه‌ای از پیوند افتخار ملی با امید اجتماعی را به نمایش گذاشت.

محمد علیدوستی از دانش‌آموزان مستعد چهارمحال و بختیاری است که با کسب مدال طلای جهانی در رشته دوومیدانی، نام ایران و این استان را در سطح بین‌المللی مطرح کرده است.

این مراسم در جریان نشست نخبگان و فرهنگیان استان با حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه دولتی شهرکرد برگزار شد.

