عکسی از هدیه ویژه علیدوستی به مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در جریان سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری و در حاشیه دیدار با نخبگان، فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان، محمد علیدوستی، قهرمان مسابقات دوومیدانی جهان، مدال طلای جهانی خود را به رئیس‌جمهور اهدا کرد.

این اقدام که با استقبال و تشویق حاضران در جلسه همراه شد، نشانه‌ای از اعتماد نسل نوجوان و جوان به مسیر پیشرفت، علم و ورزش کشور تلقی شد و جلوه‌ای از پیوند افتخار ملی با امید اجتماعی را به نمایش گذاشت.

محمد علیدوستی از دانش‌آموزان مستعد چهارمحال و بختیاری است که با کسب مدال طلای جهانی در رشته دوومیدانی، نام ایران و این استان را در سطح بین‌المللی مطرح کرده است.

این مراسم در جریان نشست نخبگان و فرهنگیان استان با حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه دولتی شهرکرد برگزار شد.