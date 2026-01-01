علت توقف پروازهای مهرآباد اعلام شد 

به‌دنبال بروز یک اختلال جزئی و موقت در یکی از سامانه‌های نظارتی مرکز کنترل فضای کشور، پروازهای خروجی برخی فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد، به‌مدت حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به‌صورت موقت متوقف شد.

این توقف کوتاه‌مدت صرفاً با هدف صیانت از ایمنی حداکثری پروازها و مطابق با الزامات و استانداردهای بین‌المللی هوانوردی انجام گرفت.