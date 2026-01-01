صفحه خبر لوگوبالا تابناک
علت توقف پروازهای مهرآباد اعلام شد 

به‌دنبال بروز یک اختلال جزئی و موقت در یکی از سامانه‌های نظارتی مرکز کنترل فضای کشور، پروازهای خروجی برخی فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد، به‌مدت حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به‌صورت موقت متوقف شد.
علت توقف پروازهای مهرآباد اعلام شد 

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ ظهر امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه، به‌دنبال بروز یک اختلال جزئی و موقت در یکی از سامانه‌های نظارتی مرکز کنترل فضای کشور، پروازهای خروجی برخی فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد، به‌مدت حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به‌صورت موقت متوقف شد.

این توقف کوتاه‌مدت صرفاً با هدف صیانت از ایمنی حداکثری پروازها و مطابق با الزامات و استانداردهای بین‌المللی هوانوردی انجام گرفت.

توقف پرواز فرودگاه مهرآباد هوانوردی
