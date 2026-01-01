پوستر باشگاه سپاهان و کنایه به پرسپولیس
باشگاه سپاهان برای دیدار با استقلال از پوستر خود رونمایی کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۹۱| |
6545 بازدید
به گزارش تابناک؛ دو تیم سپاهان و استقلال از دیدار معوقه هفته دهم لیگ برتر امروز به مصاف یکدیگر میروند که باشگاه سپاهان پوستری منتشر کرد که شامل روزنامهای با تیتر «تقابلی از جنس اصالت» است.
در متن این روزنامه نکاتی نوشته شده که کنایههای زیادی به پرسپولیس زده: «سپاهان و استقلال طی سالها حضور در سطح اول فوتبال کشور نشان دادهاند که میتوان رقابتی پرشور و تماشایی داشت بدون آنکه درگیری و جنجال بر آن سایه بیندازد. تقابل این دو تیم نمونهای روشن از فوتبال حرفهای است. جایی که نتیجه نهایی در زمین مسابقه رقم میخورد و احترام متقابل جایگزین حواشی میشود. الگویی که بیش از هر زمان دیگری فوتبال ایران به آن نیاز دارد.»
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟