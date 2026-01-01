صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پوستر باشگاه سپاهان و کنایه به پرسپولیس

باشگاه سپاهان برای دیدار با استقلال از پوستر خود رونمایی کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۹۱
| |
6545 بازدید
پوستر باشگاه سپاهان و کنایه به پرسپولیس

 

به گزارش تابناک؛ دو تیم سپاهان و استقلال از دیدار معوقه هفته دهم لیگ برتر امروز به مصاف یکدیگر می‌روند که باشگاه سپاهان پوستری منتشر کرد که شامل روزنامه‌ای با تیتر «تقابلی از جنس اصالت» است.

در متن این روزنامه نکاتی نوشته شده که کنایه‌های زیادی به پرسپولیس زده: «سپاهان و استقلال طی سال‌ها حضور در سطح اول فوتبال کشور نشان داده‌اند که می‌توان رقابتی پرشور و تماشایی داشت بدون آنکه درگیری و جنجال بر آن سایه بیندازد. تقابل این دو تیم نمونه‌ای روشن از فوتبال حرفه‌ای است. جایی که نتیجه نهایی در زمین مسابقه رقم می‌خورد و احترام متقابل جایگزین حواشی می‌شود. الگویی که بیش از هر زمان دیگری فوتبال ایران به آن نیاز دارد.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پوستر باشگاه سپاهان استقلال کنایه پرسپولیس تابناک ورزشی
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال در پایان نیم فصل + عکس
اعلام ترکیب سپاهان و استقلال در مصاف امروز + عکس
اتهام سنگین استقلال به یک رسانه فوتبالی
سپاهان - استقلال؛ یک شایعه و چند ابهام/ «برودت فوتبال» بیشتر از «برودت هوا»
اولین تصویر از محمد عمری بعد از جراحی زانو
پروژه بازسازی «آزادی» به دور از شفافیت با پیشرفت روزانه ۱۴ درصدی!/ آمارسازی با اعداد خیالی
ستاره تراکتور در فکر بازگشت به پرسپولیس!
تغییر ساعت بازی امروز سپاهان و استقلال
جزئیات شکایت استقلال و تراکتور از بازیکن ملوان
بازی استقلال–سپاهان با تماشاگر؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f0l
tabnak.ir/005f0l