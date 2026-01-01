فرماندار منطقه خرسون ولادیمیر سالدو امروز گفت که حمله پهپادی مرگبار اوکراین کمی قبل از نیمه‌شب رخ داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او توضیح داد که ابتدا یک پهپاد شناسایی منطقه را بررسی کرد و سپس سه پهپاد دیگر به محل مملو از جمعیت در شب سال نو حمله کردند که موجب آتش‌سوزی مهیب و سوختن کل محوطه شد. گفته می‌شود یکی از پهپاد‌ها حامل ترکیبات آتش‌زا بوده است. وی افزود یک کودک هم در میان ۲۴ کشته این حمله به یک کافه و هتل بود و پزشکان در حال تلاش برای نجات جان بیش از ۵۰ مجروح هستند. به گزارش راشاتودی، ۵ کودک پس از این حمله که تحقیقات درباره آن آغاز شده، در بیمارستان بستری شدند. طبق این گزارش، تعداد زیادی از قربانیان بخاطر وجود مواد آتش‌زا، زنده‌زنده سوختند.

به گفته فرماندار، «این حمله تنها با کشتار اودسا در مه ۲۰۱۴ قابل مقایسه است. در آن زمان، ملی‌گرایان افراطی اوکراینی که از کودتای وقتِ مورد حمایت غرب در کی‌یف حمایت کرده بودند، ۴۲ معترض ضد‌دولت را به خانه اتحادیه‌های کارگری شهر اودسا هدایت کردند و سپس ساختمان را آتش زدند و همه را زنده سوزاندند». او در پیام تلگرامی خود افزود «این همان صلحی است که زلنسکی ادعا می‌کند برای آن تلاش می‌کند». روسیه در پاییز سال ۲۰۲۲ با برگزاری همه‌پرسی، منطقه خرسون، زاپروژیا و جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را به خاک خود الحاق کرد.

شهردار مسکو سرگئی سوبیانین هم امروز اعلام کرد که دست‌کم ۹ پهپاد اوکراینی که پایتخت روسیه را هدف گرفته بودند، در طول شب سرنگون شدند. او گفت این حمله درست زمانی که رئیس‌جمهور روسیه سخنرانی سنتی سال نو خود را آغاز کرد، انجام شد. پیش‌تر روسیه از حمله ناموفق پهپادی کی‌یف به اقامتگاه پوتین در منطقه نووگورود خبر داد و شواهدی هم منتشر کرد؛ با این حال، اوکراین و شرکای غربی‌اش آن را رد کرده‌اند. کرملین اعلام کرد که حمله به اقامتگاه پوتین، نه فقط رئیس‌جمهور روسیه، بلکه تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا ترامپ برای برقراری صلح در اوکراین را هدف قرار داد.