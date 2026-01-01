صفحه خبر لوگوبالا تابناک
انفجار مرگبار در سوئیس با ۱۰۰ کشته و زخمی

پلیس سوئیس امروز اعلام کرد که در پی انفجار و آتش‌سوزی بامدادی در پیست اسکی مجلل کرانس-مونتانا در جنوب غرب این کشور، حداقل ۱۰ نفر کشته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
انفجار مرگبار در سوئیس با ۱۰۰ کشته و زخمی

 

به گزارش تابناک به نقل از فارس، به گفته منابع پلیس سوئیس، دست‌کم ۱۰ نفر در حادثه انفجار و آتش‌سوزی که ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز (به وقت محلی) در یک کلوب در پیست اسکی کرانس-مونتانا رخ داد، جان باختند و برخی رسانه‌های محلی احتمال داده‌اند که تعداد قربانیان بیشتر باشد. یک سخنگوی پلیس از تأیید دقیق تعداد کشته‌ها خودداری کرد، اما گفت که بسیاری تحت درمان سوختگی قرار دارند. این منطقه به‌طور کامل مسدود شده و منطقه پرواز ممنوع بر فراز کرانس-مونتانا برقرار شده است. علت این انفجار هنوز مشخص نیست. سخنگوی پلیس اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر در زمان انفجار در داخل کلوب حضور داشتند.

شب سال نو انفجار پیست اسکی سوئیس سوختگی پرواز ممنوع
