ورق در بازار برنج برگشت
در حالی که چند وقت پیش برنج خارجی کمیاب شده بود گزارشها از ورود گسترده این نوع برنج به بازار است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، «دهها تن برنج تحویل عمده فروشیهای بازار شد و با نرخ مصوب ۱۲۹ هزار تومان عرضه میشود» اینها اظهارات کسبههای بازار تهران است. با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، برنجهای وارداتی هندی و پاکستانی یک مرتبه در بازار کمیاب شد، و قیمتها تا ۲۰۰ هزار تومان بالا کشید، گفته میشد پای سودجویی برخیها در میان است.
حال در خرده فروشیها تا ۴۰ کیلو و با نرخ مصوب، برنج هندی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. سرانه مصرف برنج ۳۵ کیلو است. تا پایان این هفته فروشگاههای زنجیرهای هم توزیع با نرخ مصوب را آغاز میکنند. وزارت جهاد کشاورزی به همراه سایر نهادهای بازرسی مسئول نظارت بر توزیع و تنظیم بازار شده است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده به زودی برنج پاکستانی هم به چرخه توزیع وارد میشود.
