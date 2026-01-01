صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ورق در بازار برنج برگشت

در حالی که چند وقت پیش برنج خارجی کمیاب شده بود گزارش‌ها از ورود گسترده این نوع برنج به بازار است.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۸۳
| |
131075 بازدید
ورق در بازار برنج برگشت

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «ده‌ها تن برنج تحویل عمده فروشی‌های بازار شد و با نرخ مصوب ۱۲۹ هزار تومان عرضه می‌شود» اینها اظهارات کسبه‌های بازار تهران است. با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، برنج‌های وارداتی هندی و پاکستانی یک مرتبه در بازار کمیاب شد، و قیمت‌ها تا ۲۰۰ هزار تومان بالا کشید، گفته می‌شد پای سودجویی برخی‌ها در میان است.

حال در خرده فروشی‌ها تا ۴۰ کیلو و با نرخ مصوب، برنج هندی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. سرانه مصرف برنج ۳۵ کیلو است. تا پایان این هفته فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم توزیع با نرخ مصوب را آغاز می‌کنند. وزارت جهاد کشاورزی به همراه سایر نهاد‌های بازرسی مسئول نظارت بر توزیع و تنظیم بازار شده است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده به زودی برنج پاکستانی هم به چرخه توزیع وارد می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت برنج مصوب وزارت جهادکشاورزی برنج وارداتی
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش قیمت برنج پس از حذف ارز ترجیحی
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟
برنج از فهرست یارانه‌ای خارج شد!+جزییات
نرخ مصوب برنج وارداتی برداشته شد
برنج به کالایی لوکس تبدیل می‌شود!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f0d
tabnak.ir/005f0d