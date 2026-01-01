اولین تصویر از محمد عمری بعد از جراحی زانو

به گزارش تابناک؛ محمد عمری جوان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس، طی سه هفته اخیر با درد از ناحیه زانو مواجه بود که در نهایت مجبور به جراحی شد.

محمد عمری وینگر تیم پرسپولیس پس از جراحی زانو حالا در بیمارستان بستری است.

با توجه به تعطیلی مسابقات و پس از هماهنگی با تیم پزشکی، تصمیم گرفته شد مهاجم تیم پرسپولیس در بهترین زمان ممکن تحت یک عمل جراحی کوچک و برنامه‌ریزی‌شده قرار بگیرد.