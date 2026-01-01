حضور زائران روسی بر سر مزار حاجقاسم + عکس
در نخستین روز از هفته مقاومت زائرانی از کشور روسیه در گلزار شهدای کرمان و بر سر مزار سردار دلها حضور یافتند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، صبح امروز و در آغازین روز هفته مقاومت و در آستانه ششمین سالگرد سردار دلها، زائران زیادی از داخل و خارج از ایران در گلزار شهدای کرمان حضور یافتند.در میان آنان تعدادی زائز از کشور روسیه بودند که برای عرض ارادت به مقام سردار دلها خود را به گلزار شهدای کرمان رسانده بودند.
