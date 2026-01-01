صفحه خبر لوگوبالا تابناک
حضور زائران روسی بر سر مزار حاج‌قاسم + عکس

در نخستین روز از هفته مقاومت زائرانی از کشور روسیه در گلزار شهدای کرمان و بر سر مزار سردار دل‌ها حضور یافتند.
حضور زائران روسی بر سر مزار حاج‌قاسم + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، صبح امروز و در آغازین روز هفته مقاومت و در آستانه ششمین سالگرد سردار دل‌ها، زائران زیادی از داخل و خارج از ایران در گلزار شهدای کرمان حضور یافتند.در میان آنان تعدادی زائز از کشور روسیه بودند که برای عرض ارادت به مقام سردار دل‌ها خود را به گلزار شهدای کرمان رسانده بودند.

 

 

زائران روسی حاج قاسم هفته مقاومت گلزار شهدای کرمان
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
