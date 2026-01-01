صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تغییر ساعت بازی امروز سپاهان و استقلال

شاگردان محرم نویدکیا و ریکاردو ساپینتو با نیم ساعت تاخیر مقابل هم قرار می‌گیرند.
تغییر ساعت بازی امروز سپاهان و استقلال
 
 

به گزارش تابناک به نقل از سازمان لیگ، در شرایطی که قرار بود مسابقه معوقه تیم‌های سپاهان و استقلال در لیگ برتر، از ساعت ۱۶:۳۰ امروز پنج‌شنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز شود، سازمان لیگ زمان شروع بازی را تغییر داد.

بازی امروز سپاهان و استقلال به جای ساعت ۱۶:۳۰، از ساعت ۱۷ در استادیوم نقش جهان آغاز خواهد شد که البته علت این تصمیم ناگهانی در ساعت ۱۲ ظهر امروز هنوز نامشخص است.

سازمان لیگ ساعت بازی استقلال سپاهان ورزشگاه نقش جهان
