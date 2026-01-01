تغییر ساعت بازی امروز سپاهان و استقلال
شاگردان محرم نویدکیا و ریکاردو ساپینتو با نیم ساعت تاخیر مقابل هم قرار میگیرند.
به گزارش تابناک به نقل از سازمان لیگ، در شرایطی که قرار بود مسابقه معوقه تیمهای سپاهان و استقلال در لیگ برتر، از ساعت ۱۶:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز شود، سازمان لیگ زمان شروع بازی را تغییر داد.
بازی امروز سپاهان و استقلال به جای ساعت ۱۶:۳۰، از ساعت ۱۷ در استادیوم نقش جهان آغاز خواهد شد که البته علت این تصمیم ناگهانی در ساعت ۱۲ ظهر امروز هنوز نامشخص است.
