تغییر ساعت بازی امروز سپاهان و استقلال

به گزارش تابناک به نقل از سازمان لیگ، در شرایطی که قرار بود مسابقه معوقه تیم‌های سپاهان و استقلال در لیگ برتر، از ساعت ۱۶:۳۰ امروز پنج‌شنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز شود، سازمان لیگ زمان شروع بازی را تغییر داد.

بازی امروز سپاهان و استقلال به جای ساعت ۱۶:۳۰، از ساعت ۱۷ در استادیوم نقش جهان آغاز خواهد شد که البته علت این تصمیم ناگهانی در ساعت ۱۲ ظهر امروز هنوز نامشخص است.