 پزشکیان: در حال یک جراحی بزرگ اقتصادی هستیم

رئیس‌جمهور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: این چه سیاستی است که یارانه را می‌دهیم و سفره آدم‌های پول‌دار رنگین‌تر می‌شود، اما به سفره قشر فقیر چیزی نمی‌رسد.

وی با طرح این پرسش که چرا با وجود پرداخت یارانه‌ها، منافع آن به مردم نمی‌رسد، افزود: دولت و حاکمیت دارد این یارانه را می‌دهد، اما به مردم نمی‌رسد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: ما پول را در حساب مردم نمی‌ریزیم؛ سهم را در حساب‌شان می‌ریزیم. این کار یک جراحی بزرگ است.