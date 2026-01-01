پزشکیان: در حال یک جراحی بزرگ اقتصادی هستیم
رئیسجمهور: ما پول را در حساب مردم نمیریزیم؛ سهم را در حسابشان میریزیم. این کار یک جراحی بزرگ است.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۷۴| |
4122 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیسجمهور در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: این چه سیاستی است که یارانه را میدهیم و سفره آدمهای پولدار رنگینتر میشود، اما به سفره قشر فقیر چیزی نمیرسد.
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود پرداخت یارانهها، منافع آن به مردم نمیرسد، افزود: دولت و حاکمیت دارد این یارانه را میدهد، اما به مردم نمیرسد.
رئیسجمهور تأکید کرد: ما پول را در حساب مردم نمیریزیم؛ سهم را در حسابشان میریزیم. این کار یک جراحی بزرگ است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟