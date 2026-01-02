لیست داوران بینالمللی مشخص شد؛ ایران بدون داور VAR/ پرسش دوباره با اسم رمز علیرضا فغانی!
با وجود اینکه علیرضا فغانی در ۴۴ سالگی به بهانه جوانگرایی از لیست داوران بینالمللی ایران حذف شد، اما حالا بیژن حیدری با ۴۶ سال سن همچنان به عنوان داور بینالمللی در لیست فیفا حضور دارد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فدراسیون فوتبال که مهرماه اسامی داوران بینالمللی ایران را به فیفا ارسال کرده بود، همانند سال گذشته از انتشار این لیست روی سایت خود طفره رفت تا با شروع سال ۲۰۲۶ میلادی فیفا به صورت رسمی لیست داوران بینالمللی را روی سایت خود اعلام کند.
نکته قابل توجه علاوه بر ۷ داور سهمیه بینالمللی، برخی از کشورها داوران با تجربهتری را صرفاً برای اتاق VAR دارند که از ایران کسی در این لیست دیده نمیشود. احتمالاً داوران ایرانی مدرک معتبر VAR فیفا را ندارند در این لیست نامی از آنها دیده نمیشود. باتوجه به این مسئله اگر در سال ۲۰۲۶ مسابقهای بینالمللی به تیم داوری ایران برسد که نیاز به قضاوت با VAR باشد، داوران ایران باید با تیمی از داوران کشورهای دیگر بازی را قضاوت کنند.
نکته جالب توجه اینکه، علیرضا فغانی ۴ سال پیش در ۴۳ سالگی به بهانه جوانگرایی از لیست داوران بینالمللی ایران خط خورد که استرالیاییها از این فرصت استفاده کرده و او را جزو لیست داوران خود قرار دادند. داوری که هم در جام جهانی باشگاهها افتتاحیه و فینال را قضاوت کرد و هم کاندیدای قضاوت در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا است. با این حال در لیست بینالمللی امسال بیژن حیدری با ۴۶ سال سن در لیست داوران وسط بینالمللی ایران قرار دارد، اما در عوض وحید سیفی، کمک داور تهرانی جای علی رضا ایلدروم را گرفت که به سن ۴۵ سالگی رسیده بود تا هم تناقضهایی در این بین مشخص شود و هم اهمیت اموزش و رشد داوران جوان وضعیت روشنتری پیدا کند.
لیست داوران بینالمللی فوتبال مردان ایران در سال ۲۰۲۶:
- حسن اکرمی
- امیر عرببراقی
- موعود بنیادیفرد
- پیام حیدری
- بیژن حیدری
- وحید کاظمی
- مرتضی منصوریان
لیست کمک داوران بینالمللی فوتبال مردان ایران در سال ۲۰۲۶:
- علی احمدی
- دانیال باشنده
- محمدعلی پورمتقی
- وحید سیفی
- امیرمحمد داوودزاده
- فرهاد فرهادپور
- بهمن عبداللهی
- علیرضا مرادی
- فرهاد مروجی
لیست داوران بینالمللی فوتبال زنان ایران در سال ۲۰۲۶:
- سحر بی باک
- مهناز ذکایی
- فاطمه نصیری
لیست کمک داوران بینالمللی فوتبال زنان ایران در سال ۲۰۲۶:
- بهاره سیفی
- ریحانه شیرازی
- آتنا لشنی
لیست داوران بینالمللی فوتسال مردان ایران در سال ۲۰۲۶:
- محمد جواد احتشام
- علی احمدی
- علی حافظی
- ابراهیم محرابی
لیست داوران بینالمللی فوتسال زنان ایران در سال ۲۰۲۶:
- زهرا رحیمی
- زری فتحی
- گلاره ناظمی
لیست داوران بینالمللی فوتبال ساحلی ایران در سال ۲۰۲۶:
- مهران خلیلی
- جواد فلاحی
- حسام عرب
- محمدحسین مردانی
به گزارش تابناک، نبود اسامی داوران VAR ایران در لیست بینالمللی احتمالاً به این دلیل است که داوران ایرانی که در لیگ برتر در اتاق VAR حضور پیدا میکنند، فقط مجوز قضاوت در لیگ داخلی را ندارند و مدرک VAR آنها برای قضاوت بینالمللی نیست و اعتبار لازم نزد فیفا را ندارد.
نویسنده: یاسر همرنگ