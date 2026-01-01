صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حادثه‌ای که قوه قضاییه را به واکنش فوری واداشت

در پی وقوع حادثه‌ای که منجر به شهادت امیرحسام خدایاری‌فرد، اهل شهرستان کوهدشت، در جریان درگیری‌های دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ شد، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با صدور دستوری فوری، تشکیل پرونده قضایی و پیگیری همه‌جانبه این رویداد را خواستار شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۷۱
| |
3769 بازدید

حادثه‌ای که قوه قضاییه را به واکنش فوری واداشت

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در این دستور که خطاب به رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت صادر شد، با ابراز تأسف از این واقعه، بر ضرورت بررسی دقیق و قانونی ابعاد حادثه تأکید نمود و برخوردی قاطع و بدون اغماض با مسببان و عاملان آن را مطالبه کرد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان لرستان با جدیت تمام، عوامل این حادثه را شناسایی و مطابق قانون با آنان برخورد خواهد کرد. هیچ‌گونه تساهل و تسامحی در این زمینه پذیرفته نیست و قوه قضاییه با تمام توان برای احقاق حق و اجرای عدالت اقدام خواهد نمود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین از دادستان کوهدشت خواست تا با تعیین شعبه ویژه، انجام بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری مستندات لازم، رسیدگی به این پرونده را در دستور کاری جدی قرار دهد و تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.

به گزارش تابناک و به نقل از دادگستری لرستان در یازدهم دی، این دستور در حالی صادر شده که افکار عمومی در شهرستان کوهدشت و استان لرستان، خواستار رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده هستند. رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر همین مطالبه عمومی اعلام کرد دستگاه قضایی استان، تمامی اقدامات قانونی را برای کشف حقیقت به کار خواهد بست و با اجرای عدالت، در جهت تقویت اعتماد عمومی گام برخواهد داشت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
امیرحسام خدایاری فرد شهادت دادگستری  کوهدشت
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت۲۰نفردر اغتشاش شب گذشته کوهدشت لرستان
شهادت یکی از بسیجیان در لرستان به دست اغتشاشگران
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری بسیجی در اغتشاشات
اطلاعیه سپاه درپی شهادت یک بسیجی در لرستان
تصویری از بسیجی به شهادت رسیده در کوهدشت لرستان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f0R
tabnak.ir/005f0R