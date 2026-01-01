در پی وقوع حادثه‌ای که منجر به شهادت امیرحسام خدایاری‌فرد، اهل شهرستان کوهدشت، در جریان درگیری‌های دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ شد، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با صدور دستوری فوری، تشکیل پرونده قضایی و پیگیری همه‌جانبه این رویداد را خواستار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در این دستور که خطاب به رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت صادر شد، با ابراز تأسف از این واقعه، بر ضرورت بررسی دقیق و قانونی ابعاد حادثه تأکید نمود و برخوردی قاطع و بدون اغماض با مسببان و عاملان آن را مطالبه کرد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان لرستان با جدیت تمام، عوامل این حادثه را شناسایی و مطابق قانون با آنان برخورد خواهد کرد. هیچ‌گونه تساهل و تسامحی در این زمینه پذیرفته نیست و قوه قضاییه با تمام توان برای احقاق حق و اجرای عدالت اقدام خواهد نمود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین از دادستان کوهدشت خواست تا با تعیین شعبه ویژه، انجام بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری مستندات لازم، رسیدگی به این پرونده را در دستور کاری جدی قرار دهد و تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.

به گزارش تابناک و به نقل از دادگستری لرستان در یازدهم دی، این دستور در حالی صادر شده که افکار عمومی در شهرستان کوهدشت و استان لرستان، خواستار رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده هستند. رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر همین مطالبه عمومی اعلام کرد دستگاه قضایی استان، تمامی اقدامات قانونی را برای کشف حقیقت به کار خواهد بست و با اجرای عدالت، در جهت تقویت اعتماد عمومی گام برخواهد داشت.