احتمال آغاز جنگ گسترده اسرائیل با حزب‌الله

همزمان با آغاز سال جدید میلادی، اسرائیل هیوم از احتمال حمله گسترده اسرائیل به مواضع حزب الله از جمله بیروت خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم نوشت: “در پی افزایش فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله و پایان یافتن ضرب‌الاجل تعیین‌شده، نهاد‌های امنیتی اسرائیل در انتظار تصمیم نهایی بنیامین نتانیاهو برای آغاز عملیات نظامی هستند. بر اساس گزارش‌ها، ارتش اسرائیل طی ماه‌های گذشته خود را برای چند روز درگیری شدید در لبنان آماده کرده و در صورت صدور مجوز سیاسی، حملاتی فراتر از جنوب لبنان و حتی مواضعی در عمق بیروت را نیز در دستور کار دارد”.

این رسانه‌ی صهیونیستی مدعی شده، “اسرائیل طی ماه‌های گذشته خود را برای چند روز نبرد شدید در لبنان آماده کرده و برنامه‌هایی برای حمله به اهدافی تدارک دیده است که معمولاً در عملیات‌های معمول هدف قرار نمی‌گیرند. جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل احتمالاً نه‌تنها جنوب لبنان، بلکه به‌طور ویژه مواضع حزب‌الله در عمق بیروت را هدف قرار خواهند داد؛ مناطقی که به دلیل تراکم بالای غیرنظامیان، از زمان آتش‌بس به‌ندرت هدف حمله قرار گرفته‌اند”.

اسرائیل هیوم افزوده است: “در صورت صدور مجوز سیاسی، برنامه‌ریزان نظامی پیش‌بینی می‌کنند این عملیات تنها چند روز به طول انجامد، هرچند نیرو‌ها خود را برای احتمال طولانی‌تر شدن درگیری‌ها، بسته به واکنش احتمالی حزب‌الله، آماده کرده‌اند. با این حال، اسرائیل در هر شرایطی مصمم است مانع از بازسازی توان نظامی حزب‌الله شود”.

