هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
به گزارش تابناک، مرتضی غرقی خبرنگار پیشکسوت صداوسیما در توئیتی با اشاره به عملیات فریب صهیونیست ها نوشت:
اینکه نتانیاهو گفته مابه ایران حمله نخواهیم کرد دروغ بزرگی است آنها طرح جایگزین دیگری بجای جنگ مستقیم دارند، تغییرلحن نتانیاهو علیه ایران به معنای توطئهای خطرناکتراز جنگ است،
او ادامه داد : از اخبار حاشیهای اینگونه برداشت میشود که قرار است از داخل شروع کنند بعد نقاط حساس و افراد کلیدی را بزنند.
چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که نتانیاهو به او پیام داده است که بهدنبال جنگ مجدد با ایران نیست.
او از پوتین خواسته بود که به ایران این پیام را منتقل کند تا ایران نیز به اسرائیل حملهای انجام ندهد.
مرتضی غرقی خبرنگار و برنامهساز تلویزیونی است که سالهاست در حوزه سیاست خارجی و تحولات بینالملل فعالیت میکند.
غرقی طی نزدیک به چهار دهه کار خبری، از جنگ ایران و عراق تا بحرانهای افغانستان، عراق، لیبی، اوکراین و مذاکرات هستهای ایران را از نزدیک پوشش داده و امروز بهعنوان مجری و سازنده برنامه «بدون مرز» در شبکه خبر شناخته میشود.