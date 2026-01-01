واکنش خانهسینما به مطالبات همسر بهرام بیضایی
هیات رئیسه خانه سینما با انتشار متنی ضمن تاکید بر خواسته به حق مژده شمسایی از پیگیریهای لازم و جدی برای انتشار آثار زنده یاد بهرام بیضایی خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی خانه سینما، متن نامه هیات رئیسه خانه سینما به شرح زیر است:
«هیات رئیسه خانه سینما ضمن احترام به خواست همسر گرامی استاد بهرام بیضایی مبنی بر عدم انتقال پیکر ایشان به ایران عزیز، اعلام میدارد برای پیگیری مطالبات مطرح شده از سمت مژده شمسایی، در مورد انتشار کتابهای منتشرنشده و نمایش فیلمهای به نمایش در نیامده استاد، که قطعا خواست جمعیِ همه اهالی فرهنگ و هنر این سرزمین نیز هست آماده هرگونه همراهی و اقدامی است. چراکه باور داریم پژواک صدا و سخن هنرمند تداوم حیات اوست، آن هم هنرمندی که حیاتش صرف تلاش برای تعریف و بازتعریف فرهنگ ایران شد.
تماشای جمعی آثار سینمایی و خواندن آثار مکتوب استاد بهرام بیضایی را به انتظار خواهیم نشست.»
