صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش خانه‌سینما به مطالبات همسر بهرام بیضایی

هیات رئیسه خانه سینما با انتشار متنی ضمن تاکید بر خواسته به حق مژده شمسایی از پیگیری‌های لازم و جدی برای انتشار آثار زنده یاد بهرام بیضایی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۶۰
| |
2425 بازدید
واکنش خانه‌سینما به مطالبات همسر بهرام بیضایی

 

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی خانه سینما، متن نامه هیات رئیسه خانه سینما به شرح زیر است:

«هیات رئیسه خانه سینما ضمن احترام به خواست همسر گرامی استاد بهرام بیضایی مبنی بر عدم انتقال پیکر ایشان به ایران عزیز، اعلام می‌دارد برای پیگیری مطالبات مطرح شده از سمت مژده شمسایی، در مورد انتشار کتاب‌های منتشرنشده و نمایش فیلم‌های به نمایش در نیامده استاد، که قطعا خواست جمعیِ همه اهالی فرهنگ و هنر این سرزمین نیز هست آماده هرگونه همراهی و اقدامی است. چراکه باور داریم پژواک صدا و سخن هنرمند تداوم حیات اوست، آن هم هنرمندی که حیاتش صرف تلاش برای تعریف و بازتعریف فرهنگ ایران شد.

تماشای جمعی آثار سینمایی و خواندن آثار مکتوب استاد بهرام بیضایی را به انتظار خواهیم نشست.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بهرام بیضایی خانه سینما پیکر مژده شمسایی
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرور گزارش‌های ساواک درباره بهرام بیضایی/نامه سرگشاده به هویدا
دلنوشته اصغر فرهادی در سوگ بهرام بیضایی
چرا مشاهیر ایران در خاکی دور از وطن آرام بگیرند؟
محل دفن بهرام بیضایی مشخص شد
عکس: پشت صفحه فیلم بهرام بیضایی در سال ۵۷
گزارش‌های ساواک درباره بهرام بیضایی +عکس
بهرام بیضایی
چراغ سینما و تئاتر ایران خاموش شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f0G
tabnak.ir/005f0G