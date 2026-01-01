صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اصفهان، دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی می‌شود

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: با تدابیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و همکاری شرکت‌های صاحب صلاحیت و جایگاه‌های متقاضی با شورای سیاستگذاری سوخت‌های ویژه، دومین استان عرضه‌کننده بنزین سوپر، شهر اصفهان خواهد بود.
گروه انرژی تابناک به نقل از ایسنا:

رضا نواز - سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، اظهار کرد: با تدابیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و همکاری شرکت های صاحب صلاحیت و جایگاه‌های متقاضی با شورای سیاست‌گذاری سوخت‌های ویژه، دومین استان عرضه‌کننده بنزین سوپر شهر اصفهان خواهد بود.  

وی گفت: اقدامات اولیه در یکی از جایگاه های سوخت اصفهان جهت عرضه بنزین سوپر وارداتی انجام شده، تخلیه فراورده صورت گرفته و شمارش معکوس عرضه بنزین سوپر وارداتی در این شهر آغاز شده است. همانطور که قبلا هم اعلام شد، اولویت عرضه در تهران، کلانشهرها و استان‌های زیارتی و گردشگرپذیر خواهد بود که البته تقاضاهای دیگر در سایر نقاط کشور همزمان پاسخ داده می شود. 

نواز ادامه داد: همزمان درخواست‌هایی از سایر استان ها جهت عرضه این فراورده وجود دارد و همکاری خوبی فی مابین دستگاه‌ها با بخش خصوصی در جهت اجرای دقیق وجود دارد. همچنین تمامی اقدامات لازم در جهت نظارت های مستمر کمی و کیفی در جریان است و شورای سیاستگذاری سوخت‌های ویژه با دقت روند را پیگیری می‌کند.

