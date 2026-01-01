صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مسمومیت بیش از ۳۰ نفر بر اثر گازگرفتگی

نشت گاز مونوکسیدکربن در یکی از تالارهای پذیرایی شهرستان چاراویماق باعث مسمومیت دسته‌ جمعی بیش از ۳۰ نفر از مهمانان مراسم عروسی شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۵۶
| |
1341 بازدید

مسمومیت بیش از ۳۰ نفر بر اثر گازگرفتگی

 
 
مسمومیت بیش از ۳۰ نفر بر اثر گازگرفتگی

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ مجدی پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) چاراویماق گفت:بر اساس گزارش‌های اولیه بیش از ۳۰ نفر از مهمانان مراسم عروسی با حالت تهوع و سرگیجه که از علایم گازگرفتگی بود به بیمارستان امیرالمومنین (ع) چاراویماق مراجعه کردند.

وی افزود:خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده اعلام شد که وضعیت عمومی افراد وخیم نبوده و تمامی این افراد پس از حضور در بیمارستان، انجام معاینات پزشکی لازم و دریافت مراقبت‌های اولیه با حال عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص شدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسمومیت گازگرفتی وضعیت عمومی مراسم عروسی
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گازگرفتگی در یک مجتمع مسکونی تهران
۱۷۷ مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در فارس
جزئیات مرگ ۹ کارگر به علت نشت گاز
علت بدحالی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز چه بود؟
مرگ ۶ نفر در کردستان بر اثر گاز مونوکسیدکربن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f0C
tabnak.ir/005f0C