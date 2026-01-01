صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک بررسی می کند؛

سبد خرید مستاجران با بودجه میان رده / با ۷۰۰ میلیون تومان کجای شهر بایستیم؟

بازار رهن ۷۰۰ میلیونی تهران، حالا به ویترین «اولیت‌بندی‌های اجباری» تبدیل شده است؛ به طوری که از یک سو واحد ۵۲ متری در «نظام‌آباد» با تمام امکانات رفاهی برای زوج‌های جوان دلبری می‌کند و از سوی دیگر، واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متری بی‌امکانات در «بلوار ابوذر» یا «کرمان»، آخرین سنگر خانواده‌های پرجمعیت‌تری است که فضای خانه را بر راحتی تردد ارجح می‌دانند.
کد خبر: ۱۳۴۹۲۵۵
| |
2123 بازدید
|
۱

سبد خرید مستاجران با بودجه میان رده / با ۷۰۰ میلیون تومان کجای شهر بایستیم؟

بودجه‌ای معادل ۷۰۰ میلیون تومان برای رهن کامل، بازار مسکن تهران رفتاری چندگانه از خود نشان می‌دهد؛ بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد که متقاضیان با این نقدینگی می‌توانند میان یک واحد نوساز و فول‌امکانات در محله‌های اصیل مرکزی مانند «هاشمی» یا واحدهایی با قدمت بیش از ۲۰ سال در مناطق خوش‌نام‌تری چون «باغ‌فیض» و «دریان‌نو» دست به انتخاب بزنند؛ انتخابی که میان امنیت رفاهی و اعتبار محله نوسان دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک،​سن بنا، کلید اصلی جابه‌جایی متراژ در بازار رهن ۷۰۰ میلیون تومانی تهران است ؛ داده‌های بازار نشان می‌دهد که با این مبلغ، در محله‌ای مانند «کرمان» یا «نظام‌آباد» می‌توان به دنبال واحدهایی با سن ۱۰ تا ۱۵ سال بود، اما برای سکونت در غرب تهران (باغ‌فیض)، مستأجران ناچار به پذیرش واحدهایی با قدمت بالاتر یا متراژهای محدودتر هستند؛ مگر آنکه در محله‌های نوظهور مرکزی به دنبال واحدهای کلیدنخورده بگردند. 

نام محله  متراژ  سال ساخت  پارکینگ  انباری  آسانسور 
کرمان  ۵۵ متر  ۱۳۸۹ - - -
بلوار ابوذر  ۶۱ متر  ۱۳۸۵ - دارد  -
مجیدیه  ۷۰ متر  ۱۳۷۹ - دارد  -
باغ فیض  ۶۰ متر  ۱۳۹۰ دارد  دارد  دارد 
هاشمی  ۵۵ متر  ۱۴۰۳ دارد  دارد  دارد 
نامجو  ۵۸ متر  ۱۳۹۰ دارد  دارد  دارد 
جمهوری  ۷۰متر  ۱۳۸۸ - دارد  -
دریان نو  ۶۴ متر  ۱۳۸۰  دارد  - -
نظام آباد  ۵۲ متر ۱۳۹۳ دارد  دارد  دارد 

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت اجاره مسکن وضعیت بازار مسکن رهن کامل رهن کامل مسکن باغ فیض
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
از قوچان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
2
0
پاسخ
به نام خدا با سلام بزرگواران اگر ماه مبارک رمضان ارزاق لازم و کافی برای روزه گیران دهک های اول تا سوم محیا نشود . وآنها نتوانند روزه بگیرند. این عهد و پیمان بعهده مدیران خواهد بود . من الله توفیق
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f0B
tabnak.ir/005f0B