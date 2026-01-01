سبد خرید مستاجران با بودجه میان رده / با ۷۰۰ میلیون تومان کجای شهر بایستیم؟

بازار رهن ۷۰۰ میلیونی تهران، حالا به ویترین «اولیت‌بندی‌های اجباری» تبدیل شده است؛ به طوری که از یک سو واحد ۵۲ متری در «نظام‌آباد» با تمام امکانات رفاهی برای زوج‌های جوان دلبری می‌کند و از سوی دیگر، واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متری بی‌امکانات در «بلوار ابوذر» یا «کرمان»، آخرین سنگر خانواده‌های پرجمعیت‌تری است که فضای خانه را بر راحتی تردد ارجح می‌دانند.

بودجه‌ای معادل ۷۰۰ میلیون تومان برای رهن کامل، بازار مسکن تهران رفتاری چندگانه از خود نشان می‌دهد؛ بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد که متقاضیان با این نقدینگی می‌توانند میان یک واحد نوساز و فول‌امکانات در محله‌های اصیل مرکزی مانند «هاشمی» یا واحدهایی با قدمت بیش از ۲۰ سال در مناطق خوش‌نام‌تری چون «باغ‌فیض» و «دریان‌نو» دست به انتخاب بزنند؛ انتخابی که میان امنیت رفاهی و اعتبار محله نوسان دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک،​سن بنا، کلید اصلی جابه‌جایی متراژ در بازار رهن ۷۰۰ میلیون تومانی تهران است ؛ داده‌های بازار نشان می‌دهد که با این مبلغ، در محله‌ای مانند «کرمان» یا «نظام‌آباد» می‌توان به دنبال واحدهایی با سن ۱۰ تا ۱۵ سال بود، اما برای سکونت در غرب تهران (باغ‌فیض)، مستأجران ناچار به پذیرش واحدهایی با قدمت بالاتر یا متراژهای محدودتر هستند؛ مگر آنکه در محله‌های نوظهور مرکزی به دنبال واحدهای کلیدنخورده بگردند.