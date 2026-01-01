به گزارش تابناک به نقل از مسعود پزشکیان که در مقصد هفدهمین سفر استانی خود به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده است، صبح امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی این استان، اظهار داشت: برای انجام درست کارها و حل مشکلات باید به دنبال افراد توانمند و متخصص باشیم و نگاه ما به توانمندی افراد باشد نه اینکه چپ و راست و نگاه و نگرش سیاسی و گروهی افراد مد نظر ما باشد.

پزشکیان خطاب به فعالان سیاسی و فرهنگی حاضر در نشست با بیان اینکه متاسفانه زمان کافی برای گفت‌وگو با تک تک شما وجود ندارد،اظهار داشت: اینطور نیست که نخواهم سخن شما را بشنوم، اما متاسفانه امکان آن فراهم نیست، من یک فرد به عنوان رئیس‌جمهور هستم و همه مردم ایران، اگر بخواهم به هر نفر متقاضی پنج دقیقه زمان گفت‌وگو بدهم، متاسفانه امکان‌پذیر نیست. هرگز شما را فراموش نمی‌کنیم، اگر نشد بیشتر با هم صحبت کنیم حلالمان کنید.

وی با تاکید بر اینکه اگر حق را بپذیریم، هرگز اختلافی میان ما ایجاد نخواهد شد، افزود: حرف درست را باید بپذیریم، تمام اختلافات از این است که درک درستی نسبت به صحبت‌های یکدیگر نداریم، نمی‌توانیم درست بیان کنیم و یا اینکه تفسیر درستی از سخن یکدیگر نداریم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در طول تاریخ نیز به همین صورت بوده است، تکذیب‌ها ناشی از ناآگاهی‌ها و جهل اتفاق افتاده؛ دلیل اینکه در مقابل پیامبران می‌ایستادند و حق را نمی‌پذیرفتند، جهل و ناآگاهی بوده است. هیچ دلیلی برای اختلاف وجود ندارد اگر بتوانیم مقصود خود را به درستی بیان کنیم و طرف مقابل نیز آنرا به درستی برداشت کند.

پزشکیان با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اینکه او از آیات و روایات به عنوان شاهدی بر نوع صحیح عمل استفاده می‌کند، تصریح کرد: به عنوان یک مسلمان، آیه و حدیث را دستورالعمل زندگی و شاهدی بر آنچه باید انجام دهم، می‌دانم. وقتی نمایندگان مجلس، بیان آیات را نوعی نصیحت از سوی من می‌دانند، به بقیه چه بگویم؟ آیات قرآن دستوری برای اجراست و معتقدم من و شما باید با هم به این دستورات عمل کنیم، اگر با هم گفت‌وگو می‌کنیم باید برمبنای این دستورات باشد. شما دلیلی بیاورید که من به این دستورات عمل نکردم و من نیز در مقابل دلایل عرضه خواهم کرد که به این دستورات عمل کردم.

وی با بیان اینکه باید براساس دستورات الهی خود را اصلاح کنیم، تاکید کرد: یک نفر را برای مدیریت بخش سوخت و یک نفر را برای مدیریت بانک انتخاب کردیم؛ یکی را می‌گویند چون اصلاح‌طلب است انتخاب کردید و نسبت به انتخاب آن فرد دیگر نیز انتقاد می‌کنند. اصلاح طلب و حزب اللهی با هر تفکری باشید، اگر نخبه باشید و به آمریکا هم بروید از توان شما به صورت حداکثری استفاده می‌کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید به تخصص افراد توجه کنیم و نه نوع نگرش و دیدگاه سیاسی آنان، گفت: توانمندی افراد مهم است، آیا وقتی مریض می‌شوید، دنبال پزشک متخصص می‌گردید یا پزشک حزب‌اللهی و دوست؟ ممکن است فرد متخصص نماز نخواند، روزه نگیرد و حتی ضد انقلاب باشد، اما به دنبال این فرد می‌رویم که جان ما را نجات دهد! در اقتصاد، صنعت،‌ کشاورزی، مدیریت و سیاست نیز باید به دنبال استفاده از متخصصان باشیم.

غلبه نگاه سیاسی و حزبی به نگاه تخصصی، دلیل مشکلات است

پزشکیان با تاکید بر اینکه داشتن و غلبه نگاه سیاسی، حزبی، دسته‌ای و گروهی، دلیل بسیاری از مشکلات ماست، افزود: خداوند به ما امر کرده است که کار را باید به اهل آن سپرد، اما ما این کار را نمی‌کنیم، چرا؟ چون گروه چپی راستی را حذف می‌کند و راستی چپی را. از ابتدای انقلاب چپ و راست در تمام دوران‌ها بودند اما مشکلات حل نشده است.

وی ادامه داد: ما در این دولت تا حدی که می توانیم به دنبال حل این مشکل و استفاده از افراد متخصص و توانمند بدون نگاه و نگرش سیاسی و حزبی هستیم، در دولت چهاردهم از چپِ چپ تا راستِ راست و غیر چپ و راستی هم استفاده کرده‌ایم.

انتخاب وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم با نظر مجلس بود

رئیس‌جمهور در پاسخ به انتقاد یکی از حاضران در جلسه نسبت به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی در این دولت، اظهار کرد: برای وزارت جهاد شخص دیگری را انتخاب کرده بودیم، مجلس به ما گفت فلانی خوب است و او را بگذارید، ما بر اساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس که به تصور ما کارشناسان و منتخبان مردم در آنجا مستقر هستند، این آقا که شما می‌گویید دوست من است (نوری قزلجه) را انتخاب کردیم. ما همین فردی را که برای بانک مرکزی انتخاب کردیم بقیه را هم اینگونه انتخاب کردیم.

از این به بعد دلار و یارانه را به مصرف کننده نهایی خواهیم داد

پزشکیان در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که برای تامین نهاده‌های کشاورزی وجود دارد، تاکید کرد: شما به من بگویید که دلار را به ابتدای زنجیره مصرف بدهیم یا به انتهای زنجیره؟ تصمیم گرفته ایم که دلار را به انتهای زنجیره بدهیم، دیگر بنا نداریم دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به وارد کننده نهاده‌ها بپردازیم. با ارز آزاد وارد کنند و ما ارز را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهیم کرد. یارانه را حذف نمی‌کنیم بلکه آنرا به مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهیم کرد.

وی با اشاره به فساد و رانت ایجاد شده ناشی از عرضه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، گفت: این اصلاحات اقتصادی با بسیاری از مداخلات سیاسی همراه است، بسیاری از افراد صاحب نفوذ از این روند حمایت می‌کنند، چه قانونی چه غیرقانونی، چه سیاسی و چه امنیتی، چرا نمی‌توانیم مشکل را حل کنیم؟ چون پشتوانه دارند. چرا که سیاسیون از اینها حمایت می‌کنند، افرادی پشت موضوع هستند که اگر شده و بتوانند هر کسی را از تخت و تاجش پایین می‌کشند.

سیاستی که بی عدالتی را ترویج دهد محکوم به مرگ است

رئیس‌جمهور با طرح این پرسش که چرا نتوانسته ایم تاکنون بسیاری از مشکلات را حل کنیم؟ تصریح کرد: حل مشکلات سیاسی، حل مشکلات اقتصادی و اجرای عدالت در جامعه است. اگر می‌خواهیم عدالت را برقرار کنیم باید حق را به حق‌دار بدهیم، هر سیاستی که بی‌عدالتی را در جامعه ترویج دهد، سیاستی محکوم به مرگ است.

پزشکیان خطاب به حاضران در جلسه گفت: از مردم رای بگیرید و بپرسید راست و چپ را چند درصد قبول دارند؟ ما می‌نشینیم خود را جای مردم می گذاریم و با خودمان می‌گوییم که ما «مردم» هستیم، اما اینگونه نیست، ما «مردم» نیستیم. از مردم بپرسید چه کسی را قبول دارند؟ باید بپذیریم که حرف مردم را گوش بدهیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: هر گروه، جناح و هر جمعیتی اگر به فکر مردم باشد و سیاستش حل گره‌هایی باشد که مردم با آن درگیرند، آن سیاست خواهد ماند. اما سیاستی که فقط جناح، دسته و گروه خودش را ببیند، نخواهد ماند. بنده اینجا هستم برای اینکه تا جایی که از دستم برمی‌آید، عدالت را اعمال کنم. اینکه چقدر می توانم؟ با این دعواها و درگیری‌هایی که وجود دارد، در حال مبارزه هستم.

وی ادامه داد: قصد داریم که دیگر نهاده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و دلار ۷۰ هزار تومانی به هیچکس اختصاص ندهیم، اما این کاری نیست که به سادگی امکانپذیر باشد. بستر رانت و رشوه را ایجاد کرده‌ایم و بعد مقابله با آنرا به دیوان محاسبات و تعزیرات می‌سپاریم، اگر از ابتدا درست برنامه‌ریزی و کار کنیم نیازی نیست. نمی‌شود که دلار ۵۰ و ۷۰ هزار تومانی بدهیم و بعد بگوییم چرا وضعیت دلار در بازار اینگونه است، اگر قرار است یارانه بپردازیم باید آنرا به مصرف‌کننده نهایی اختصاص دهیم.

رئیس‌جمهور دریافت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی را رانت و فساد دانست و خاطرنشان کرد: یارانه به هیچ وجه حذف نخواهد شد بلکه به مردم و انتهای زنجیره مصرف یعنی مردم پرداخت خواهیم کرد.

پزشکیان با درخواست از سیاستمداران و فعالان اجتماعی حاضر در این نشست برای کمک به دولت در مسیر تحقق این اهداف، اضافه کرد: به من گفتند که یارانه کالاهای اساسی را ۴.۷ میلیارد دلار کرده‌ایم، بنده اعتراض کردم که این یارانه ۱۰ میلیارد دلار است، باید این یارانه را حفظ کنیم اما آنرا به انتهای زنجیره مصرف بدهیم. البته در این مسیر بسیاری از افراد متضرر خواهند شد، بسیاری از آنها در هر حرکتی نه یک یا ۲ میلیارد بلکه صدها میلیارد منفعت دارند، در یک کشتی حامل نهاده ها به غیر از یارنه دلار، ۷۰۰ میلیارد هم سود می‌کنند.

اادامه دارد...